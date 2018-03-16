大地裝置藝術吸睛　竹東河濱公園浪漫遊賞春櫻花海

新竹縣竹東春櫻花海節將於明（17）日浪漫登場，本次除了一系列春意盎然、極致浪漫的系列活動與精采表演外，還有融合竹東頭前溪河濱生態公園自然地景與粉紅花海的大地裝置藝術，要讓旅客到訪時看見竹東獨特、美麗的春天風貌，邀請民眾跟著花開，來趟竹東春日小旅行。
頭前溪河濱公園為臺三線上浪漫的賞花秘境景點之一，竹東鎮公所以櫻花符碼為題，新創櫻花朵朵設計花布，是一款清新優雅、極富春天氣息的印花款式。本次春櫻花海節活動，也將這款新色印花花布多元應用在多項文創品及設計佈置上，要讓印花藝術走入生活。
▲竹東鎮公所以櫻花符碼為題，新創櫻花朵朵設計花布，應用在春櫻花海節活動之中。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.16）
會場入口處映入眼簾粉紅布幔廊道，是一座穿透陽光的多彩光影步道，創造自由嬉戲空間，整座入口意象不僅亮眼吸睛，不同光影下拍照有截然不同效果！座落在古禮婚姻廣場旁草坡上大地講堂，以竹棚的形式建構，巨幅新色設計花布垂掛於天幕，詮釋春天美麗面貌，為河濱公園增添浪漫風采。
園區內吉野櫻區設置三座大型設計櫻花造型椅，童趣繽紛的裝置妝點河濱公園為一賞花樂園，邀請民眾體驗入座櫻花的奇妙感；粉紅花海中撞色沙發，是融合自然地景與設計家具的創意呈現，以對比色呈現花海繽紛耀眼，並讓民眾體會徜徉在花海中的大視野感。
竹東鎮公所表示，目前大型設計櫻花造型裝置座椅已率先登場，其他裝置藝術也將陸續完工，將在3月17日竹東春櫻花海節活動與民眾相見歡，更多精彩的活動訊息，請上「竹東春櫻花海節」臉書粉絲專頁查詢。