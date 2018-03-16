大地裝置藝術吸睛　竹東河濱公園浪漫遊賞春櫻花海

新竹縣竹東春櫻花海節將於明（17）日浪漫登場，本次除了一系列春意盎然、極致浪漫的系列活動與精采表演外，還有融合竹東頭前溪河濱生態公園自然地景與粉紅花海的大地裝置藝術，要讓旅客到訪時看見竹東獨特、美麗的春天風貌，邀請民眾跟著花開，來趟竹東春日小旅行。

頭前溪河濱公園為臺三線上浪漫的賞花秘境景點之一，竹東鎮公所以櫻花符碼為題，新創櫻花朵朵設計花布，是一款清新優雅、極富春天氣息的印花款式。本次春櫻花海節活動，也將這款新色印花花布多元應用在多項文創品及設計佈置上，要讓印花藝術走入生活。