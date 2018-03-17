好山好水植樹再現台灣原生綠　寶山春風雨露沐新芽

林務局新竹林區管理處和新竹縣政府今(17)日於新竹縣寶山鄉油田休閒農漁園區舉辦「再現台灣原生綠」植樹節活動，新竹林區管理處副處長黃群修與新竹縣政府秘書長蔡榮光共同種下蘭嶼羅漢松，現場民眾及企業也親自手植桂花，期待來年綠樹成蔭，桂花飄香。

新竹林區管理處副處長黃群修表示今年植樹月很不一樣，以嶄新「再現台灣原生綠」做為植樹月宣導標語，以往大都著重深山生態，希冀延伸至更貼近民眾之淺山地區，如同林務局上(2)月初啟航之里山動物列車，以建構全方位台灣國土生態綠色網絡為目標，藉此恢復台灣原生動植物棲息環境，尋求達到人與自然和諧共生的目標。

新竹林區管理處表示植樹增加森林面積覆蓋面積固然重要，而學習如何讓栽植的樹苗逐漸茁壯亦是重要，本次活動中該處特別邀請具有國際ISA認證之攀樹師及樹藝師進行樹木修剪、危木伐除及全樹冠檢查等護樹工作，希冀將「護樹」理念發散至各地。



▲新竹林管處副處長黃群修、新竹縣政府秘書長蔡榮光及縣議員邱振瑋等人共同植樹。（圖／新竹林管處提供 , 2018.03.17）

此外，本次活動新竹林區管理處也有設保林愛林、來趣森林遊樂區、國產材利用推廣、國有林治山防災及廉政等業務宣導攤位，各攤位上有多元的介紹與趣味有獎徵答活動，透過與現場民眾的互動，加深民眾對林業資訊的了解。