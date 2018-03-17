絞胎新陶藝　曾淑嬋作品既古典又現代

文化局長張宜真表示，曾淑嬋老師出生於嘉義縣中埔鄉，是一個傳統務農大家庭，所以養成一個擁有獨立自主的個性，畢業於臺南應用科技大學（臺南家專），主修商業設計副修油畫。畢業後一直從事廣告設計與產品設計的工作，直到1992年創立巨匠文具紙品有限公司，1998年即退休，就以繪畫與作陶為休閒。

「遇見絞胎－情在彩陶」曾淑嬋的陶藝作品展目前正在新竹縣文化局局美術館展出，展出作品77件，將至4月1日為止，縣長邱鏡淳今(17)日午後前往參觀，同時也歡迎鄉親蒞臨欣賞。

曾淑嬋老師表示，「絞胎陶藝」的藝術早在宋朝即有，但當時的作品只是利用土原本的色彩差異，混土絞在一起，所以只有泥色變化而已；開始接觸陶藝開始只把它當成生活休閒樂趣，傳統陶藝已再不能滿足創作的慾望，她絞盡腦思創新陶藝工法，把釉色與圖形融入土內，別於一般陶藝。



▲「絞胎陶藝」的藝術源自宋朝，曾淑嬋更絞盡腦思創新陶藝工法，把釉色與圖形融入土內，別於ㄧ般陶藝。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.17）

「絞胎新陶藝」創作作品，所呈現出的花紋與色彩變化，都是經過無數次淬淬鍊試驗後的心血結晶；而這種陶藝創作複雜，工序繁瑣，舉凡陶土試煉、釉色調配、土與土拼合、水分控制、窯燒溫度控制、修坏打磨...等，一個作品花上四、五十鐘頭是家常便飯，而且只要一個環節不對，稍不慎就前功盡棄，所以每一件成品的誕生，都是唯一的創作絕無法複製或相似。

最近兩三年積極不斷自我創作，研發出另一種新的工法取名「崁胎」，崁胎的作品除了與絞胎具有顏色、圖形、一體成形之外，作品更有層次變化，老師的創作除了賞心悅目，完全呈現古典又現代的陶藝精品。