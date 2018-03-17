GLAY攻蛋嗨唱　TERU中文告白：能在這真的很幸福

日本搖滾天團GLAY今（17）日首次攻蛋開唱，日團凡人譜成員誠司與金曲歌后艾怡良也前來朝聖，現場星光熠熠。他們今晚以〈the other end of the globe〉開場，主唱TERU更從中間延伸舞台現身，表演不時大喊：「台灣！」、「謝謝」，更表示：「台灣的朋友們好久不見，好想你們啊，今天就盡情享受吧，彼此相愛吧！」就連貝斯手JIRO也以中文說：「我愛大家！」惹得現場興奮不已。

在演唱〈愛慕春天的人〉前， TERU努力擠中文說：「睽違5年，大家好嗎？去年受邀參加金曲獎演出時，就是站在這個舞台，今天又能站在這裡真的覺得很幸福！」雖然字句咬字稱不上標準，卻清楚感受到十足誠意，他最後更感謝所有歌迷以及所有的工作人員，表示每首歌中都夾著成員對大家的愛，希望大家會喜歡。