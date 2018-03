GLAY攻蛋嗨唱　TERU中文告白：能在這真的很幸福

日本搖滾天團GLAY今(17)日首次攻蛋開唱,日團凡人譜成員誠司與金曲歌后艾怡良也前來朝聖,現場星光熠熠。他們今晚以〈the other end of the globe〉開場,主唱TERU更從中間延伸舞台現身,表演不時大喊:「台灣!」、「謝謝」,更表示:「台灣的朋友們好久不見,好想你們啊,今天就盡情享受吧,彼此相愛吧!」就連貝斯手JIRO也以中文說:「我愛大家!」惹得現場興奮不已。

在演唱〈愛慕春天的人〉前, TERU努力擠中文說:「睽違5年,大家好嗎?去年受邀參加金曲獎演出時,就是站在這個舞台,今天又能站在這裡真的覺得很幸福!」雖然字句咬字稱不上標準,卻清楚感受到十足誠意,他最後更感謝所有歌迷以及所有的工作人員,表示每首歌中都夾著成員對大家的愛,希望大家會喜歡。