全家福袋今年真的拚了！繼萊爾富搶先開賣福袋廣受好評之後，全家2026新年福袋聖誕節當天開賣，僅僅一天的時間網路上同樣好評不間斷，不少人都分享自己的全家福袋戰利品，有人幸運竟然幸運抽到市價要2199元的「hahababy露營手推車」，加上袋子以及零食，整袋價值已經超過2500元，直接回本10倍，讓不少人驚呼：「這根本人品爆發！」、「今年全家也拼了啦！我家這邊才一天已經缺貨賣光。」
全家福袋今年不讓了！她拆開「回本10倍」釣出二伯讚幸運
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「下午在北車附近找了好幾間全家，終於找到hahababy款的全家福袋，結果我竟然幸運抽到伍獎，是之前一直很想要的hahababy露營推車，真的太開心了！我的聖誕節禮物太棒了」！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太扯了，真的是人品爆發」、「好幸運，露營車太超值了」、「哇這個竟然是伍獎，這獎品已經超好」、「我家這邊的hahababy已經賣光了啦！」、「真的好幸運！好想要這個露營推出」而該貼文也釣出hahababy老闆娘二伯回應「超級幸運！」
全家春節福袋好禮多「才賣1天好評刷爆」！一堆人中獎回本超嗨
今年全家福袋完全是一雪前恥！前年紙質包裝被嫌棄，去年蛇年袋子設計被嫌太醜，今年直接升格，基本款249元福袋找網紅蔡阿嘎、二伯經營的hahababy聯名，一推出立刻就轟動，除了外袋能重複使用樣式好看之外，許多人都開箱開到各種IP樂扣杯、牛奶兌換券、整串衛生紙兌換券、中職軟棒球，甚至還有卡比之星一番賞的A賞好禮，拆開直接就回本，才賣1天就在社群爆出眾多好評，聲量不輸給萊爾富。
然而這還只是福袋內容物的贈品而已，由於全家福袋內還會附贈一張序號券，除了可以登陸序號抽BMW豪車之外，下面立即抽獎區可以直接抽貳獎到伍獎，許多人已經開出眾多伍獎，像是史奴比存錢筒、阿嬤圖文衣架、行李箱等都有，而該網友開到的hahabay露營手推車，當初在全家是要以400點+1799元購入，等於要花2199元才能帶回家，加上福袋內容物、外袋價值，已經遠超2500元，直接回本10倍超級幸運。
全家春節福袋正式開賣！完整大獎獎項、抽獎時間、名額一次看
目前全家的新春福袋只販售249元的基本款，其他的IP肖像聯名福袋則要等到1月7日才會開賣，今年全家最大獎祭出BMW豪車3台，總市值逼近600萬元，其他獎項也包括iPhone 17 Pro將抽出30名幸運兒，新年讓你換新手機！以下是這次全家2026完整大獎獎項、名額、抽獎時間資訊，對超商福袋有興趣的民眾，不要錯過囉！
🟡全家2026春節福袋資訊
📍登錄序號時間截止日：2026/3/15之前
📍頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單
📍頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
📍貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
📍參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
📍肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
📍伍獎：全家專屬禮物（40034名）
📍異業優惠
資料來源：全家官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「下午在北車附近找了好幾間全家，終於找到hahababy款的全家福袋，結果我竟然幸運抽到伍獎，是之前一直很想要的hahababy露營推車，真的太開心了！我的聖誕節禮物太棒了」！
全家春節福袋好禮多「才賣1天好評刷爆」！一堆人中獎回本超嗨
今年全家福袋完全是一雪前恥！前年紙質包裝被嫌棄，去年蛇年袋子設計被嫌太醜，今年直接升格，基本款249元福袋找網紅蔡阿嘎、二伯經營的hahababy聯名，一推出立刻就轟動，除了外袋能重複使用樣式好看之外，許多人都開箱開到各種IP樂扣杯、牛奶兌換券、整串衛生紙兌換券、中職軟棒球，甚至還有卡比之星一番賞的A賞好禮，拆開直接就回本，才賣1天就在社群爆出眾多好評，聲量不輸給萊爾富。
目前全家的新春福袋只販售249元的基本款，其他的IP肖像聯名福袋則要等到1月7日才會開賣，今年全家最大獎祭出BMW豪車3台，總市值逼近600萬元，其他獎項也包括iPhone 17 Pro將抽出30名幸運兒，新年讓你換新手機！以下是這次全家2026完整大獎獎項、名額、抽獎時間資訊，對超商福袋有興趣的民眾，不要錯過囉！
📍登錄序號時間截止日：2026/3/15之前
📍頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單
📍頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
📍貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
📍參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
📍肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
📍伍獎：全家專屬禮物（40034名）
📍異業優惠