全家福袋今年不讓了！她拆開「回本10倍」釣出二伯讚幸運

結果我竟然幸運抽到伍獎，是之前一直很想要的hahababy露營推車，真的太開心了！

▲網友購買全家新年福袋，結果幸運中獎「hahababy露營手推車」，市價要2100元，加上福袋本身價值，直接回本10倍。（圖／記者鍾怡婷攝）

而該貼文也釣出hahababy老闆娘二伯回應「超級幸運！」

全家春節福袋好禮多「才賣1天好評刷爆」！一堆人中獎回本超嗨

基本款249元福袋找網紅蔡阿嘎、二伯經營的hahababy聯名，一推出立刻就轟動

各種IP樂扣杯、牛奶兌換券、整串衛生紙兌換券、中職軟棒球，甚至還有卡比之星一番賞的A賞好禮，拆開直接就回本

▲有人購買全家福袋打開後，竟然抽到卡比之星一番賞的A賞獎項，不少人超羨慕，這一抽可是要280元！（圖/Threads）

▲一堆人開箱全家福袋中獎，內含贈品抽到哆啦A夢樂扣杯，市價699元也是直接回本。（圖/Threads）

下面立即抽獎區可以直接抽貳獎到伍獎，許多人已經開出眾多伍獎，像是史奴比存錢筒、阿嬤圖文衣架、行李箱等都有

▲全家福袋今年隨袋贈品中獎率高，許多人購買都有中獎，光是一個杯子就已經回本，開袋立即抽也有許多獎項被抽出，幸運兒超開心！（圖/Threads）

全家春節福袋正式開賣！完整大獎獎項、抽獎時間、名額一次看

目前全家的新春福袋只販售249元的基本款，其他的IP肖像聯名福袋則要等到1月7日才會開賣

▲全家便利商店2026年春節福袋249元基本款已經開賣，一共有3款可以選擇，IP肖像款要等到1月7日才開始販售。（圖／記者鍾怡婷攝）

🟡全家2026春節福袋資訊

📍頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單