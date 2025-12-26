美國體育網站《ClutchPoints》於美國時間12月25日公布「MLB史上最偉大50名球員」排行榜，效力洛杉磯道奇的日本球星大谷翔平高居第17名，排名恰好與其背號相同，成為榜單中名列前段的現役球員之一。至於日本傳奇球星鈴木一朗，則是被排在第22名，而洛杉磯天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）則是唯一進入到前10的現役球員。
《ClutchPoints》在評語中高度盛讚大谷的歷史定位，直言：「大谷翔平正以毫無疑問的速度，朝成為MLB史上最偉大的球員之一邁進。他既是當今棒球界最頂尖的打者，同時也是聯盟數一數二的投手。」
攻守兼備再寫紀錄 二刀流完全體仍在進化
以2025年球季為例，大谷在打擊敲出55支全壘打、刷新個人生涯新高，繳出打擊率.282、102分打點的頂級成績；投手方面則出賽14場，戰績1勝1敗、防禦率2.87，在47局中送出62次三振。
此外，大谷完成生涯第4度MVP，且是連續第3年獲獎，獨居史上第2多。ClutchPoints也特別點出，道奇擁有雄厚的財力與戰力基礎，「在過去兩季連續奪下世界大賽冠軍後，未來仍極有機會繼續累積冠軍戒指」，大谷的歷史地位仍有極大上升空間。
一朗排第22 楚奧特第10成現役最高
同樣受到矚目的，還包括今年成為首位入選美國棒球名人堂的亞洲球員—— 鈴木一朗，他在榜單中名列第22名。ClutchPoints評價指出：「Ichiro是史上最偉大的打者之一，雖然進入大聯盟時年紀較大，但他用驚人的打擊能力彌補了一切。」文末更感嘆，若非其生涯前期效力日本職棒，排名恐怕還能再往前推進。
而榜單中排名最高的現役球員，則是效力天使的楚奧特，高居第10名，也是唯一闖進前10的現役選手。ClutchPoints形容楚奧特是最純粹的「五拍子球員」，只要能避免長期傷勢影響，仍有持續向上攀升的可能。
史上前5名揭曉 棒球之神仍無可撼動
榜單前5名依序為：
五、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）
四、梅斯（Willie Mays）
三、威廉斯（Ted Williams）
二、邦茲（Barry Bonds）
一、貝比魯斯（Babe Ruth）
其中貝比魯斯以182.5 WAR高居史上第一，被ClutchPoints形容為「從未被高估的傳奇」，無論打擊、投球或勝利影響力，都仍是後世難以企及的存在。
消息來源：ClutchPoints
