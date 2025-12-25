紐約洋基在休賽季的異常沉默，引發外界強烈不滿與質疑。這支東區傳統豪門上一次奪下世界大賽冠軍，已經要追溯到2009年。去年在世界大賽敗給洛杉磯道奇，今年又在分區系列賽不敵藍鳥，2026年勢必背負「非奪冠不可」的巨大壓力，然而至今卻未見明顯補強動作。讓美媒《Essentially Sports》擔憂球隊正在浪費「法官」賈吉（Aaron Judge）的巔峰。

目前被視為洋基「最優先事項」的，只剩與外野手貝林傑（Cody Bellinger）的續約談判。貝林傑本季敲出29轟、98分打點後成為自由球員，但眼看聖誕節已過、跨年將至，合約仍未塵埃落定，讓球迷更加焦躁。

賈吉正值巔峰　卻始終無緣世界大賽冠軍

對洋基而言，最大的不安在於賈吉的時間正在流逝。現年33歲的賈吉本季再度奪下聯盟MVP，完成生涯第3座MVP（連兩年），與國聯的大谷翔平並列為當今美國職棒的門面人物。

然而，自2016年登上大聯盟以來，賈吉至今仍未嚐過世界大賽冠軍滋味，這也成為外界批評洋基經營方向的最大破口。

前洋基球員開酸：陣容根本是「複製貼上」

曾在洋基效力至2021年的前外野手克林特·弗雷澤（Clint Frazier），近日就在個人YouTube頻道毫不留情地諷刺老東家。

「洋基的計畫看起來像是把2025年的球隊，直接複製貼上到2026年，因為他們真的相信那支球隊夠好。」F弗雷澤直言，「那支球隊確實不差，但它有缺陷。如果最大策略只是原封不動複製，甚至還少了貝林傑，那就不只是停滯，而是倒退。」

美媒重砲：正在毀掉賈吉的黃金年代

美國媒體《Essentially Sports》更在報導中直指問題核心，痛批洋基的消極作風，等同於「正在浪費賈吉的巔峰期」。

報導中列出多項質疑：「不盡快搞定Bellinger、不處理跑壘問題、不補強牛棚，這支球隊要怎麼運作？」「我們開始不得不擔心，賈吉是否會在退休前，再一次錯失奪冠的機會。」

