我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著休賽季逐漸進入關鍵階段，日本強投今井達也的未來動向，依然是大聯盟市場關注的焦點之一。過去一段時間，紐約洋基與芝加哥小熊被視為最有可能爭取這位右投的兩支球隊。然而，長期追蹤洋基的《YES Network》資深記者柯瑞（Jack Curry）近日在節目中透露，目前洋基與今井達也之間「沒有任何實質接觸的跡象」。這場競逐的天平似乎正逐漸向芝加哥傾斜。《YES Network》資深記者、長期追蹤洋基動態的柯瑞（Jack Curry）近日在節目中明確指出，截至目前為止，洋基與今井之間並沒有實質接觸或推進談判的跡象。他甚至直言，外界盛傳雙方看對眼的消息並不存在，等同替這段傳聞降溫。洋基之所以一度被視為潛在競逐者，主要是因為球隊先發輪值面臨不確定性，多名投手仍在復健中，開季初期的戰力配置備受考驗。不過，柯瑞分析指出，洋基對於重新簽回左投亞伯勒（Ryan Yarbrough）相當滿意，並可能已將他視為開季輪值後段的穩定選項。在這樣的前提下，球團未必願意再投入高額資源補進先發投手。若從更長期的角度來看，洋基在2026年開季時，預期將暫時缺少王牌柯爾（Gerrit Cole）、羅登（Carlos Rodón）與施密特（Clarke Schmidt）等主力先發，因此理論上仍存在補強空間。不過目前球隊已擁有如佛里德（Max Fried）、吉爾（Luis Gil）、沃倫（Will Warren）與施利特勒（Cam Schlittler）等輪值人選，休賽季整體操作也顯得相對保守。相較之下，小熊的方向則就清楚很多。芝加哥在這個冬天持續將重心放在投手戰力的提升上，除了成功留下今永昇太，也補進多名後援投手並續留關鍵左投，讓投手群基礎更加穩固。但球團並未就此停手，仍希望能再引進一位具備王牌潛力的先發，而今井正是他們長期鎖定的目標。整個休賽季，小熊與今井的連結始終未曾中斷，加上球隊過去在協助日本球員適應大聯盟環境方面累積了良好口碑，無論是文化支援或生活安排，都被視為聯盟中數一數二的體系。若今井最終選擇落腳芝加哥，將有機會與今永並肩作戰，並與鈴木誠也在風城會合，形成不亞於道奇的日籍三本柱。當然，市場情勢仍可能出現變化，其他球隊隨時有機會加入競逐行列。不過在洋基態度逐漸明朗、看似不打算全力投入的情況下，今井的爭奪戰，對小熊而言更像是一場「不能錯失的機會」。接下來，就看芝加哥能否把握優勢完成這筆簽約；若順利成真，這不僅將成為今冬最具話題性的操作之一，也可能對小熊未來數年的競爭力帶來深遠影響。