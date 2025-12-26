我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沃爾皮自2023年新人年以來，三季的三振數分別高達167次、156次與150次，而他能影響比賽勝負的最大武器，原本應該是速度。（圖／美聯社／達志影像）

▲羅德里奎茲也曾與基特並肩作戰，親眼見證「反方向打擊」如何成為長期成功的基石。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）近年逐漸修復與洋基球迷之間的關係，而他近日針對被視為基特（Derek Jeter）接班人的年輕游擊手沃爾皮（Anthony Volpe）的一番犀利評論，更被不少球迷視為「說出真相」，再度贏得掌聲。A-Rod日前在紐約體育電台WFAN節目中，毫不留情點出沃爾皮遲遲無法突破的關鍵，並直言問題不只是球員本身，而是整個洋基組織的打擊哲學出了問題。羅德里奎茲先肯定沃爾皮的人格與背景，但隨即話鋒一轉：「沃爾皮真的是個很棒的年輕人，家庭也很好，球團也非常喜歡他。但到某個時候，數字是不會說謊的。」他指出，沃爾皮自2023年新人年以來，三季的三振數分別高達167次、156次與150次，而他能影響比賽勝負的最大武器，原本應該是速度。「他在小聯盟盜過超過50次壘，但去年只盜了18次。我們把他的腿拿走了。當你三振150次、打擊率只有.212時，很難真正影響勝負。」A-Rod直言，這已不只是單一球員的問題，而是洋基整體打擊思維「徹底壞掉了」：「如果你把視角拉遠來看，這是一個完全失靈的組織打擊哲學。在他們修正之前，我不認為洋基能真正贏得大的成就。」該篇評論也點名，沃爾皮並非孤例。捕手威爾斯（Austin Wells）雖然全壘打數從13轟成長到21轟，但保送率卻從11.4%暴跌至6.7%，打擊率也從.229下滑到.219，整體WAR僅0.1。外野新星多明格茲（Jasson Domínguez）同樣被視為受害者之一。這名曾在小聯盟靠速度肆虐壘包的左右開弓打者，在大聯盟新人年卻嚴重卡關，特別是面對左投幾乎束手無策，26.8%的三振率也高於預期。三名年輕球員的共通點，在於過度追求長打、揮棒過猛，卻沒有發揮各自最突出的工具。羅德里奎茲以自身經驗為例指出，他雖然天生怪力，但職業生涯能長期稱霸，靠的是把球「打到該去的地方」，並非一味追求全壘打。他也曾與基特並肩作戰，親眼見證「反方向打擊」如何成為長期成功的基石。在他看來，洋基現在面臨的問題只有兩種可能：一是組織過度迷信全壘打，犧牲球員原有優勢；二是根本沒有明確的打擊藍圖，導致年輕球員養成錯誤習慣卻無法被即時修正。不可否認，洋基上季進攻數據仍名列前茅，但A-Rod與多家美媒認為，這很大程度是建立在賈吉（Aaron Judge）年年扛起全隊，以及史坦頓Giancarlo Stanton）健康時的怪力輸出（77場就24轟）。當數據被拆解後，問題浮現：沃爾皮的19轟伴隨的是.663 OPS、83 OPS+；威爾斯的21轟換來的是幾乎可以忽略的整體貢獻；多明格茲甚至在季末被冰在板凳，季後賽毫無影響力。