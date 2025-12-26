我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟運動家隊傳出重磅續約消息。球團已與24歲外野手泰勒·索德斯壯（Tyler Soderstrom）達成7年總額8600萬美元（約合新台幣27億元）的合約延長協議，這不僅是運動家隊史最大保證金額，合約還附帶第8年的球團選項；若選項與多項激勵條款全數觸發，總值最高可達1億3100萬美元（約合新台幣41.1億元）。根據美媒分析，這紙合約將讓索德斯壯至少被球團掌控到31歲賽季。他是2020年選秀首輪出身的左打者，高中時期以打擊潛力著稱，但守備位置長期被視為最大疑問。當年以捕手身分被選進體系，不過多數球探早已預期他難以長期蹲捕——事實也如此，索德斯特羅姆在大聯盟的新秀年（2023）僅先發捕手15場。初登大聯盟階段，他主要守一壘；然而，球團在2024年選秀以第4順位補進大學即戰力一壘手Nick Kurtz，並在2025年4月21日將其拉上大聯盟，迫使索德斯壯必須尋找新定位。結果，這位年輕左打在2025年迎來爆發：4月底前已敲出9轟，打擊三圍達.284/.349/.560，穩居打線中心棒次。球團大膽將他移防至職業生涯從未守過的左外野，即便預期會有「成長痛」，表現卻大幅超出預期。防守端，索德斯壯的DRS（守備防禦分）比聯盟平均左外野手高出10分，季末更入圍金手套獎決選名單；打擊端也持續穩定，整季繳出.276/.346/.474、25轟的成績，長打火力名列隊內前段。值得一提的是，他的接觸率較2024年提升6個百分點，且身為左打者，對左投仍能有效輸出（.270/.315/.423）。綜合攻守成長曲線與年齡紅利，運動家最終拍板以隊史最大保證合約綁定索索德斯壯，作為球團長期核心。這紙合約不只肯定了他在2025年的關鍵進化，也象徵運動家對未來建隊方向的明確押注。