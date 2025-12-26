台灣近年來汽車市場主要銷售以「休旅車型」為主，不僅收納空間大，機動性也不差，成為許多人買車的首選，當今熱銷的休旅車型包括國產車Toyota Corolla Cross、Honda HR-V、CR-V；豪華進口車Lexus NX、RX系列等，其中最令人驚豔的還是一般進口休旅車的Toyota王牌「RAV4」，今年沒意外銷量又將問鼎年度銷售前三名位置，隨著第六代大改款RAV4確定要登上台北車展，起售價傳出106萬起，以現在第五代的漂亮銷售成績，明年RAV4有機會再上一層樓！
單月賣出2415輛成雙冠王！一堆車主買休旅車選Toyota RAV4
根據《U-Car》報導，今年車市受到美國關稅影響，雖然年度後期拉尾盤市場回溫，但已經無法跟2024同樣銷售水準，以進口車來說，截至11月累計銷售總數為17萬7186輛，跟去年同期有11.7%的衰退，唯獨Toyota以29568輛的累積銷售拿下冠軍，跟去年同期相比僅2.2%衰退，12月結束前是否能追回這失去的銷售數字，還有待觀察。
在進口汽車市場方面，雖然Toyota RAV4現在國內販售的第五代車型已經到了銷售末期，但透過Toyota總代理和泰的大幅度促銷優惠下，RAV4在11月份掛牌數繳出驚人的2415輛的成績，還比10月達到61.9%的成長幅度，不僅拿下了進口休旅車市場冠軍、進口車市場冠軍，同時也擊敗許多國產休旅車熱門車款，像是Honda HR-V、CR-V等，顯然台灣人在選購休旅車款時，這台RAV4真的有不少車主是首選。
Toyota 進口休旅車RAV4真的賣翻了！第六代即將登場「再創顛峰」
事實上，Toyota RAV4是總代理和泰汽車在2005年以日本進口方式導入開始販售，當時是第三代車型，現在台灣販售的則是第五代，從近幾年銷售來看，RAV4一直都是銷量非常好的車款，2022年以及2023年都是年度熱銷車款第二名，僅輸給國產車Toyota Corolla Cross；去年則以年度賣出20259輛排名第三。
今年原本遇到強敵特斯拉煥新版 Model Y，但特斯拉後續遇到新車到港問題，RAV4仍然持續的輸出，極大可能今年依舊能夠拿下進口車熱銷車款第一、進口休旅車冠軍，並且繼續保持在總市場年度熱銷車款前三名。隨著第六代RAV4確定將要登上台北車展，明年正式開賣，相信銷售量以及話題度會再創顛峰。
Toyota RAV4第六代真的要來了！確定登上台北車展、價格預告106萬起
然而即將在年底舉辦的「2026台北新車新能源車大展」，Toyota總代理和泰汽車也在日前證實，這次展覽將會展出16輛全新車款，其中就包含了日製進口休旅車王者，也就是RAV4第六代車款當中的「GR Sport」車款，畢竟許多車主都盛讚RAV4是一台「開過回不去」的神車，如今終於等到全新改款，讓車迷期待值破表。
根據目前經銷端消息，這次RAV4第六代大改款一共有Core、Adventure、GR Sport三種版本可以選擇，Core又分為豪華、尊爵、尊爵+、旗艦4個等級可以選擇，最低起價外傳是106萬起；Adventure版134萬起；GR Sport版140萬起，不過最終還是要以和泰汽車公布資訊為主，僅供參考，有興趣的民眾年底台北車展千萬不要錯過囉！
🟡「2026台北新車新能源車大展」資訊
📍展出地點：台北世貿中心
📍展場地址：台北市信義區信義路五段5號
📍展出日期：2025/12/31（三）至 2026/1/4（日）
📍展出時間：每天10：00至18：00
📍展場票價：展前早鳥200元/一般全票250元
資料來源：《U-Car》、Toyota官網、台北車展官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《U-Car》報導，今年車市受到美國關稅影響，雖然年度後期拉尾盤市場回溫，但已經無法跟2024同樣銷售水準，以進口車來說，截至11月累計銷售總數為17萬7186輛，跟去年同期有11.7%的衰退，唯獨Toyota以29568輛的累積銷售拿下冠軍，跟去年同期相比僅2.2%衰退，12月結束前是否能追回這失去的銷售數字，還有待觀察。
在進口汽車市場方面，雖然Toyota RAV4現在國內販售的第五代車型已經到了銷售末期，但透過Toyota總代理和泰的大幅度促銷優惠下，RAV4在11月份掛牌數繳出驚人的2415輛的成績，還比10月達到61.9%的成長幅度，不僅拿下了進口休旅車市場冠軍、進口車市場冠軍，同時也擊敗許多國產休旅車熱門車款，像是Honda HR-V、CR-V等，顯然台灣人在選購休旅車款時，這台RAV4真的有不少車主是首選。
事實上，Toyota RAV4是總代理和泰汽車在2005年以日本進口方式導入開始販售，當時是第三代車型，現在台灣販售的則是第五代，從近幾年銷售來看，RAV4一直都是銷量非常好的車款，2022年以及2023年都是年度熱銷車款第二名，僅輸給國產車Toyota Corolla Cross；去年則以年度賣出20259輛排名第三。
今年原本遇到強敵特斯拉煥新版 Model Y，但特斯拉後續遇到新車到港問題，RAV4仍然持續的輸出，極大可能今年依舊能夠拿下進口車熱銷車款第一、進口休旅車冠軍，並且繼續保持在總市場年度熱銷車款前三名。隨著第六代RAV4確定將要登上台北車展，明年正式開賣，相信銷售量以及話題度會再創顛峰。
然而即將在年底舉辦的「2026台北新車新能源車大展」，Toyota總代理和泰汽車也在日前證實，這次展覽將會展出16輛全新車款，其中就包含了日製進口休旅車王者，也就是RAV4第六代車款當中的「GR Sport」車款，畢竟許多車主都盛讚RAV4是一台「開過回不去」的神車，如今終於等到全新改款，讓車迷期待值破表。
🟡「2026台北新車新能源車大展」資訊
📍展出地點：台北世貿中心
📍展場地址：台北市信義區信義路五段5號
📍展出日期：2025/12/31（三）至 2026/1/4（日）
📍展出時間：每天10：00至18：00
📍展場票價：展前早鳥200元/一般全票250元