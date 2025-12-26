我是廣告 請繼續往下閱讀

單月賣出2415輛成雙冠王！一堆車主買休旅車選Toyota RAV4

以進口車來說，截至11月累計銷售總數為17萬7186輛，跟去年同期有11.7%的衰退

RAV4在11月份掛牌數繳出驚人的2415輛的成績

不僅拿下了進口休旅車市場冠軍、進口車市場冠軍，同時也擊敗許多國產休旅車熱門車款，像是Honda HR-V、CR-V等

▲Toyota RAV4休旅車11月就賣出2415輛，拿下了進口休旅車市場冠軍、進口車市場冠軍，買氣超旺。（圖／Toyota官網）

Toyota 進口休旅車RAV4真的賣翻了！第六代即將登場「再創顛峰」

2022年以及2023年都是年度熱銷車款第二名，僅輸給國產車Toyota Corolla Cross；去年則以年度賣出20259輛排名第三。

極大可能今年依舊能夠拿下進口車熱銷車款第一、進口休旅車冠軍，並且繼續保持在總市場年度熱銷車款前三名。

▲Toyota第六代大改款RAV4將有三種車型，包括Core、Adventure、GR Sport，車迷相當期待上市看到本尊。（圖/Toyota）

Toyota RAV4第六代真的要來了！確定登上台北車展、價格預告106萬起

也就是RAV4第六代車款當中的「GR Sport」車款

▲和泰汽車日前證實，Toyota RAV4第六代車款「GR Sport」將會登上年底台北車展。（圖/和泰汽車提供）

這次RAV4第六代大改款一共有Core、Adventure、GR Sport三種版本可以選擇

最低起價外傳是106萬起；Adventure版134萬起；GR Sport版140萬起

