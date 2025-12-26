洛杉磯湖人在組建以詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）為首的華麗核心後，戰力升級腳步並未停歇。根據美媒《NBA Trade Report》最新消息指出，湖人已經向沙加緬度國王詢問昔日舊將蒙克（Malik Monk）的交易價碼，試圖引進這位場均能以41.1%三分命中率轟炸籃框的板凳暴徒。
國王「清倉」求變 蒙克成交易截止日前頭號籌碼
現年27歲的蒙克與國王仍保有3年6060萬美元的合約，本季薪資約1880萬，未來兩年的薪資分別為2019萬美元與2158萬美元。儘管開季場均繳出12.5分、2助攻的穩健數據，但在國王加速重建、追求年輕化與運動能力的戰略下，蒙克已逐漸掉出輪替陣容。
甚至蒙克接受《Sacramento Bee》訪問時直言，自己對角色調整感到不解，但仍選擇保持職業態度。「1000％不懂，」蒙克說道，「但試著去搞清楚為什麼我沒上場，並不是我的工作。我認為自己是整體的一部分，所以只要名字被叫到，我就會準備好。」
根據《ClutchPoints》名記希格爾（Brett Siegel） 此前的報導指出，國王早在今年7月就已明確將蒙克擺上貨架。不過由於其合約的CP值比較低，國王一直無法為他尋得合適的下家。這也導致蒙克的合約成了國王的一大負擔，甚至因此成為他們在交易截止日前追求庫明加（Jonathan Kuminga） 時的主要阻礙。
美媒提「3換1」交易方案
美媒《Fadeaway World》此時提出一項「3換1」的方案，讓洛城舊將有望重返湖人。
多家美媒都曾指出，湖人新老闆野心勃勃，目前的陣容只會是過渡，球團真正的戰略目標是瞄準2026年詹姆斯合約到期後，利用薪資空間追逐約基奇（Nikola Jokic）或字母哥（Giannis Antetokounmpo）級別的超級巨星。蒙克相對低廉的合約不僅能滿足詹姆斯「贏在當下」的需求，他的合約長度也方便屆時進行薪資配平，是一次具有極高CP值的投資。
隨著交易截止日逼近，蒙克是否會重新披上紫金戰袍，不僅關乎湖人本季的季後賽天花板，也將牽動西區群雄的戰力版圖。
消息來源：《Fadeaway World》
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年27歲的蒙克與國王仍保有3年6060萬美元的合約，本季薪資約1880萬，未來兩年的薪資分別為2019萬美元與2158萬美元。儘管開季場均繳出12.5分、2助攻的穩健數據，但在國王加速重建、追求年輕化與運動能力的戰略下，蒙克已逐漸掉出輪替陣容。
甚至蒙克接受《Sacramento Bee》訪問時直言，自己對角色調整感到不解，但仍選擇保持職業態度。「1000％不懂，」蒙克說道，「但試著去搞清楚為什麼我沒上場，並不是我的工作。我認為自己是整體的一部分，所以只要名字被叫到，我就會準備好。」
根據《ClutchPoints》名記希格爾（Brett Siegel） 此前的報導指出，國王早在今年7月就已明確將蒙克擺上貨架。不過由於其合約的CP值比較低，國王一直無法為他尋得合適的下家。這也導致蒙克的合約成了國王的一大負擔，甚至因此成為他們在交易截止日前追求庫明加（Jonathan Kuminga） 時的主要阻礙。
美媒提「3換1」交易方案
美媒《Fadeaway World》此時提出一項「3換1」的方案，讓洛城舊將有望重返湖人。
- 湖人得到： 蒙克（Malik Monk）
- 國王得到： 范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、克勒貝爾（Maxi Kleber）、2032年次輪籤
交易來蒙克只是開胃菜？湖人正佈局2026年追逐大咖球星湖人目前板凳場均僅能貢獻24.3分，極度缺乏能拉開空間的得分手。蒙克的高效外線與曾在湖人體系成功的經驗，被視為板凳端「隨插即用」的解答。
多家美媒都曾指出，湖人新老闆野心勃勃，目前的陣容只會是過渡，球團真正的戰略目標是瞄準2026年詹姆斯合約到期後，利用薪資空間追逐約基奇（Nikola Jokic）或字母哥（Giannis Antetokounmpo）級別的超級巨星。蒙克相對低廉的合約不僅能滿足詹姆斯「贏在當下」的需求，他的合約長度也方便屆時進行薪資配平，是一次具有極高CP值的投資。
克勒貝爾到期約成關鍵 國王可藉此清理薪資空間對國王而言，這筆交易能收下克勒貝爾價值1100萬美元的到期合約，大幅增加操作靈活性。雖然范德比爾特的合約較長，但他的防守能力仍具備一定的價值，國王可藉此作為多方交易的跳板，全力進攻更具潛力的重建籌碼。
隨著交易截止日逼近，蒙克是否會重新披上紫金戰袍，不僅關乎湖人本季的季後賽天花板，也將牽動西區群雄的戰力版圖。
消息來源：《Fadeaway World》