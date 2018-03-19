影／韓國瑜是否選高雄市長　4月初對外公布

國民黨高市黨部主委韓國瑜16日卻突然領表參加台北市長初選，約10分鐘後又撤銷，震驚政壇。對此韓國瑜19日上午在高雄市建國路國民黨高市黨部6樓正式開記者會說明，他強調領表是以強烈動作，向黨中央表示高雄需要資源，「我們要的不是滿漢全席，但總不能沒有一碗滷肉飯」，第一時間有向黨主席吳敦義報告，也獲得黨中央善意回應；不過他強調，目前還有議員初選任務要忙，而是否參選高雄市長，要等3月底、4月初將對外公布。



▲韓國瑜於市黨部一樓張貼「中國國民黨高雄市議員選舉候選人提名登記事項公告」 。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.19）

韓國瑜說，他刻意選在下午3點半到台北市黨部登記，現場沒有新聞媒體，領完表單馬上通知黨主席吳敦義，而高層馬上有善意回應，說一定重視大高雄地區、一定調撥資源，但也特別拜託他，以後這種「防空演習」的動作少做，中央黨部心臟都快跳出來了。韓國瑜說，這幾天不是神隱，而是與幾位朋友交換意見，順便讓自己沈澱一下。



▲韓國瑜上午10點，於市黨部一樓張貼「中國國民黨高雄市議員選舉候選人提名登記事項公告」 。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.19）

現場媒體問他是否參選高雄市長，韓國瑜強調目前還有議員初選協調任務要忙，若現階段宣布參選會一團亂，因此，將在3月底、4月初再對外說明，「一旦宣布參選，就會把戶籍遷到高雄，而且哪裡勞工多、賣菜的多，就遷到哪裡。



▲韓國瑜19日正式開記者會說明。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.19）

至於外傳他的妻子不支持他參選，韓國瑜表態，男人以天下為家，女人以家為天下，身為男人，苦水一概吞肚裡，家裡面的事情將不表述，在此也請外界能諒解。



▲韓國瑜19日正式開記者會說明，大批媒體到場採訪。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.19）