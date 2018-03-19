光良赴日初獻「第一次」　大牌好友現身力挺

出道23年的「情歌王子」光良於昨（18）日首登日本東京Zepp Tokyo開唱，吸引千名歌迷爆棚支持，其中光良苦練日文，演唱劉若英所翻唱日本知名女子二重唱Kiroro的經典歌曲〈後來〉，就連日本音樂圈好友中孝介以及〈童話〉編曲家中村太一都到場支持。

光良透露，演唱會取名為「第一次」，除了是因為自己出道 20 多年首次在日本開唱外，還有一個原因是與經典歌曲〈第一次〉有關。原來這首歌在正式發行前，光良曾把demo放在網上，許多歌迷一開始以為這是一首日文歌，還在網上展開熱烈討論，光良表示：｢因為〈第一次〉被誤認為日文歌的緣故，加上第一次在日本東京舉辦演唱會， 所以取名為『第一次』，希望跟粉絲共創一個『第一次』的美好回憶。」