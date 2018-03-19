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娛樂

光良赴日初獻「第一次」　大牌好友現身力挺

記者徐郁雯／台北報導2018/03/19 21:13
▲光良首次於日本舉辦演唱會。（圖／星娛音樂提供，2018.03.19）
▲光良首次於日本舉辦演唱會。（圖／星娛音樂提供，2018.03.19）

出道23年的「情歌王子」光良於昨（18）日首登日本東京Zepp Tokyo開唱，吸引千名歌迷爆棚支持，其中光良苦練日文，演唱劉若英所翻唱日本知名女子二重唱Kiroro的經典歌曲〈後來〉，就連日本音樂圈好友中孝介以及〈童話〉編曲家中村太一都到場支持。

光良透露，演唱會取名為「第一次」，除了是因為自己出道 20 多年首次在日本開唱外，還有一個原因是與經典歌曲〈第一次〉有關。原來這首歌在正式發行前，光良曾把demo放在網上，許多歌迷一開始以為這是一首日文歌，還在網上展開熱烈討論，光良表示：｢因為〈第一次〉被誤認為日文歌的緣故，加上第一次在日本東京舉辦演唱會， 所以取名為『第一次』，希望跟粉絲共創一個『第一次』的美好回憶。」 


▲中孝介現身光良演唱會。（圖／星娛音樂提供，2018.03.19）

光良更以日文演唱〈後來〉，他表示： ｢我在1999年幫劉若英的《我等你》專輯中製作了五首歌，其中一首就是〈後來〉，讓我對這首歌有特別的感情。」問及光良如何練習唱日文歌？他笑說：｢我用土法煉鋼的方式，把先把日文版歌曲下載到手機，趁工作空檔練唱，感覺自己好像回到學生時期一樣，也許發音不完全準確，但一定誠意十足！」 


▲〈童話〉編曲家中村太一現身光良演唱會。（圖／星娛音樂提供，2018.03.19）

關鍵字光良後來第一次劉若英
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