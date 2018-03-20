中華職棒／花費近1億2千萬　富邦重新打造新莊棒球場

富邦悍將去年底正式取得新莊棒球場10年的經營權，而為兼顧每一位球迷的觀賽體驗和安全性，他們也著手進行軟硬體的改造，花費近1億2000萬來改善球場。而在今日的記者會上，領隊蔡承儒也表示在看過球場後，「感覺比想像中要好」。
富邦此次將一、三壘側及本壘後方換成隱形護網，不僅保護了球迷的安全，而且也讓熱區視野變得更好，在這一部分他們也花了數百萬來進行增修。
至於外野的部分，球團加裝了LED 電子計分與電子投射燈，在內野則有加裝環形LED屏幕、環繞音響喇叭全面改裝應援區舞台，此外還有多台電視螢幕，以改善內野後方的球迷的觀賽體驗。
富邦原先預計此次球場翻修的預算為1億元，但最終花費比原先的預期還要多2千萬，其中LED部分暫最大宗，總共花費達3000多萬元。
在記者會上接受訪問時，蔡承儒坦言在7月份時有去日本考察東京附近的球場，包括羅德、以及橫濱的主場，也從中找到了一些靈感。
而在打造全新的「全富武莊」的新莊主場後，蔡承儒希望球迷能多多進場支持和給予改善的意見，也希望場均觀賽人數能從4500人提升到5200人。
▲新莊棒球場富邦主場，球場兩側增加環形LED螢幕。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）