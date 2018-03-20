中華職棒／花費近1億2千萬　富邦重新打造新莊棒球場

富邦悍將去年底正式取得新莊棒球場10年的經營權，而為兼顧每一位球迷的觀賽體驗和安全性，他們也著手進行軟硬體的改造，花費近1億2000萬來改善球場。而在今日的記者會上，領隊蔡承儒也表示在看過球場後，「感覺比想像中要好」。

富邦此次將一、三壘側及本壘後方換成隱形護網，不僅保護了球迷的安全，而且也讓熱區視野變得更好，在這一部分他們也花了數百萬來進行增修。

至於外野的部分，球團加裝了LED 電子計分與電子投射燈，在內野則有加裝環形LED屏幕、環繞音響喇叭全面改裝應援區舞台，此外還有多台電視螢幕，以改善內野後方的球迷的觀賽體驗。