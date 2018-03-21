台鐵親子車廂只見觀光老人團　網友傻眼：說好的親子在哪

台鐵親子車廂一票難求！有網友抱怨，好不容易搶到親子車廂的票，上車後卻驚見許多觀光老人團，讓她既傻眼又生氣：「說好的親子在哪裡？」

原 PO 在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己辛辛苦苦才搶到親子車廂，上車卻只看到無票區（指親子車廂內讓孩童餐飲的座位區）被滑手機的人占據，還有一些觀光老人團，讓她當下超傻眼，直呼：「說好的親子在哪裡？？（就我家一個）只有我覺得台鐵的規定很癈嗎？」此外，原 PO 還強調，自己的重點在於票很難搶，但搶到的卻都不是親子。



▲女網友辛辛苦苦才搶到親子車廂車票，上車卻只看到無票區被滑手機的人占據，還有一些觀光老人團。（圖／取自臉書社團爆料公社）