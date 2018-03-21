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台鐵親子車廂只見觀光老人團　網友傻眼：說好的親子在哪

生活中心／綜合報導2018/03/21 14:41
▲網友購買台鐵親子車廂的位置，結果上車後竟只見一堆觀光老人團。（圖／取自臉書社團爆料公社）
▲網友購買台鐵親子車廂的位置，結果上車後竟只見一堆觀光老人團。（圖／取自臉書社團爆料公社）

台鐵親子車廂一票難求！有網友抱怨，好不容易搶到親子車廂的票，上車後卻驚見許多觀光老人團，讓她既傻眼又生氣：「說好的親子在哪裡？」

原 PO 在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己辛辛苦苦才搶到親子車廂，上車卻只看到無票區（指親子車廂內讓孩童餐飲的座位區）被滑手機的人占據，還有一些觀光老人團，讓她當下超傻眼，直呼：「說好的親子在哪裡？？（就我家一個）只有我覺得台鐵的規定很癈嗎？」此外，原 PO 還強調，自己的重點在於票很難搶，但搶到的卻都不是親子。


▲女網友辛辛苦苦才搶到親子車廂車票，上車卻只看到無票區被滑手機的人占據，還有一些觀光老人團。（圖／取自臉書社團爆料公社）

據了解，該親子車廂門口其實已張貼告示「本車廂為親子專用車廂，不發售無座位車票，非持本車廂座位車票，請勿進入」，但或許乘客對於文字解讀有誤，才會導致這樣的情況發生。

此文一推出引來網友熱議：「討厭任性 自以為是 倚老賣老的老人家... 每次看到都會叮嚀自己以後不要變成那樣」、「他們就算有買到親子車廂票，買的票跟本人不符合的，應該要強制執行規定…不然分這些票種幹嘛…傻眼」、「真沒親子 FU ~~ 冷掉」、「不是台鐵廢 是人心太廢了」、「 50 個老人帶 1 個小孩出遊，也算親子團」、「老人坐車你敢嘴，對一些老人來說，有位置都是博愛座啊」。


▲親子車廂門口張貼的告示。（圖／取自臉書社團爆料公社）

 

關鍵字親子車廂老人親子一票難求台鐵
退款讓花蓮人失依靠？傅崐萁遭打臉美女雪乳包夾女嬰　背後故事藏洋蔥

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