圖輯／創作歌手林采欣　做心型雞蛋糕與弱勢兒童同樂

▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
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▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）
▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）