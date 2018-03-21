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娛樂

圖輯／創作歌手林采欣　做心型雞蛋糕與弱勢兒童同樂

圖輯／記者林柏年2018/03/21 14:25

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

  • ▲創作歌手林采欣擔任公益大使，現場製作雞蛋糕與小朋友同樂，替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.21）

創作歌手林采欣（貝貝）今（21）日在即將到來的「兒童節」，擔任紅心字會公益大使，現場製作心型脆皮雞蛋糕與弱勢兒童同樂；林采欣笑說已經很久沒有過兒童節了，謝謝紅心字會的邀請，能參加這次公益活動。從小到大，吃了很多次雞蛋糕，總覺得做雞蛋糕的老闆很厲害，很想玩玩看，終於有機會自己親手製作，也是一種圓夢，有回到小時候的感覺，還能跟這麼多可愛的小朋友一起過，也算是回到兒童節了。

關鍵字林采欣貝貝紅心字會
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