蔣夫人最愛！南京「鴨」霸名廚來台快閃　單點180元起

▲各式鴨餚是赴南京必嚐菜色，現在於台北就可以吃到。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）

說到經典鴨肉料理，就不得不提有「鴨都」稱號的南京，諸如鹽水鴨、板鴨、烤鴨、醬鴨，乃至於桃仁鴨方、鴨肉炒飯、香糟鴨舌、鴨油酥燒餅等，各式鴨餚是赴南京必嚐菜色。尤其是鹽水鴨，必須先以老滷汁浸泡醃製再慢煮，最後呈現「皮白、肉紅、骨頭綠」最上等風貌，鴨肉口感鮮美柔嫩，撲鼻而來的香氣更是讓人驚艷無比，堪稱最能代表南京的經典菜色。



▲金陵醬鴨入口醬香濃厚、鹹香滋味令人印象深刻。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）



▲香糟鴨舌入口Ｑ彈鮮爽，鼻息間還瀰漫著淡淡的酒粕。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）



▲香酥桃仁鴨方嚐來外酥內軟，口感豐富多元。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）

南京最具代表的地標「金陵飯店」，曾獲得中國大陸十大飯店稱號，開業至今招待過無數各國元首及名流，館內中餐廳以刀法細膩、講究食材原味的正宗淮揚菜所聞名，台北晶華酒店邀清該飯店主廚團隊來台獻藝，帶來原汁原味的淮揚料理，即日起至 26 日，於 3 樓晶華軒與 20 樓晶華國際聯誼會推出「金陵傳奇‧飄香晶華」美食活動。



▲以微火燜燉蟹粉獅子頭，柔軟卻不失彈牙口感。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）



▲被稱為淮揚功夫菜的柴杷鴨，湯品看似清澈、喝起來卻濃香鮮甜。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）



▲淮揚菜經典的松鼠魚，色澤艷麗、口感細緻，兼具視覺與味覺享受。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）

金陵主廚團隊結合台灣在地特色，選用宜蘭當地出產、肉質細嫩多汁的先知鴨，結合秘傳老滷汁及獨家配方，製作十多款經典鴨餚、淮陽美饌及甜品，除了經典的鹽水鴨外，金陵醬鴨入口醬香濃厚、鹹香滋味令人印象深刻；不少饕客喜愛的香糟鴨舌入口Ｑ彈鮮爽，鼻息間還瀰漫著淡淡的酒粕香；被稱為淮揚功夫菜的柴杷鴨，湯品看似清澈、喝起來卻濃香鮮甜。



▲套餐可以一次吃到鴨餚、淮揚菜、湯品、甜點等多款經典菜色，份量十足。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）



▲鹽水鴨最後呈現「皮白、肉紅、骨頭綠」是最上等風貌。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）

其他淮揚經典料理也是必嚐重點，像是極具特色的松鼠魚，色澤艷麗、口感細緻，兼具視覺與味覺享受；以微火燜燉蟹粉獅子頭，柔軟卻不失彈牙口感。甜點部分，金陵方糕據傳是蔣夫人最愛的甜點；雨花湯圓則是以南京特有瑪瑙石為造型靈感，吃起來略比台灣傳統湯圓更有嚼勁。



▲金陵方糕據傳是蔣夫人最愛的甜點。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）



▲雨花湯圓則是以南京特有瑪瑙石為造型靈感，吃起來略比台灣傳統湯圓更有嚼勁。ㄊ（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.21）

而這次淮揚美食卻是高貴不貴，每道菜單點最低 180 元起，另有套餐每人定價 1,280 元，可以一次吃到鴨餚、淮揚菜、湯品、甜點等 12 款經典菜色，份量十足。此外，集團旗下故宮晶華也將帶著一系列「國寶宴」以及台灣寶島美食，於 4 月 20 日至 5 月 1 日前往南京金陵飯店交流。

