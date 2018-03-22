NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈利率連7凍　楊金龍否認升值代升息桃猿與金百利合作　觀賽品質再升級天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
娛樂

Eric周興哲惹怒王宏恩？兩人竟是為了她

創意中心 / 綜合報導2018/03/22 20:10
▲（圖／WebTVAsia提供）
▲（圖／WebTVAsia提供）


▲（圖／WebTVAsia提供）

暖男情歌王子 Eric 周興哲本次來到 WebTVAsia 網路節目《網羅大明星》，周興哲透露，新專輯「如果雨之後」是一張「很自己」的專輯，除了大家耳熟能詳的情歌，也有他個人很喜歡的 EDM 風格歌曲，除此之外，甚至遠赴歐洲和瑞典的音樂製作人合作。 Eric 說，其實以前相當沒有自信，認為自己唱歌不好聽，到了現在才漸漸開始有自信。

說到 Eric 的音樂才華，他開玩笑的說，也許是 3 歲時頭被鞦韆撞到，因此開啟了他的音樂細胞，不過那也是一場差點就傷到腦袋的意外，當時頭部縫了超過 50 針。

Eric 在節目中大唱新歌《如果雨之後》、《永不失聯的愛》，單純配上主持人羅文裕的吉他別有一番風味。王宏恩問他有沒有打算要做純粹配吉他的歌曲， Eric 透露其實有此規劃，歌迷朋友們以後可以期待 Eric 更多元的作品。


▲（圖／WebTVAsia提供）
主持人羅文裕突然爆料，王宏恩因為看了 Eric 黏黏的 MV ，因此對 Eric 充滿敵意，很吃醋他能跟女神級藝人許瑋甯合作，但最後二人卻一起跳了「黏黏舞」，瞬間讓車內充滿甜蜜氛圍，帶來完美的 ENDING 。想看更多精彩片段，請搜尋 WebTVAsia 觀看節目！

圖片影片授權提供：WebTVAsia


▲（圖／WebTVAsia提供）

關鍵字周興哲王宏恩webtvasia網羅大明星許瑋甯羅文裕如果雨之後
林志玲言承旭秘婚？鳥卦師爆殺九夫眉毛剩一半　周子瑜依然美到逆天

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan