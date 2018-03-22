Eric周興哲惹怒王宏恩？兩人竟是為了她

暖男情歌王子 Eric 周興哲本次來到 WebTVAsia 網路節目《網羅大明星》，周興哲透露，新專輯「如果雨之後」是一張「很自己」的專輯，除了大家耳熟能詳的情歌，也有他個人很喜歡的 EDM 風格歌曲，除此之外，甚至遠赴歐洲和瑞典的音樂製作人合作。 Eric 說，其實以前相當沒有自信，認為自己唱歌不好聽，到了現在才漸漸開始有自信。

說到 Eric 的音樂才華，他開玩笑的說，也許是 3 歲時頭被鞦韆撞到，因此開啟了他的音樂細胞，不過那也是一場差點就傷到腦袋的意外，當時頭部縫了超過 50 針。

Eric 在節目中大唱新歌《如果雨之後》、《永不失聯的愛》，單純配上主持人羅文裕的吉他別有一番風味。王宏恩問他有沒有打算要做純粹配吉他的歌曲， Eric 透露其實有此規劃，歌迷朋友們以後可以期待 Eric 更多元的作品。



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主持人羅文裕突然爆料，王宏恩因為看了 Eric 黏黏的 MV ，因此對 Eric 充滿敵意，很吃醋他能跟女神級藝人許瑋甯合作，但最後二人卻一起跳了「黏黏舞」，瞬間讓車內充滿甜蜜氛圍，帶來完美的 ENDING 。想看更多精彩片段，請搜尋 WebTVAsia 觀看節目！

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