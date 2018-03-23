影／多元支付潮流　麥當勞全面開放信用卡、肯德基也緊追

隨著國內電子化支付比例逐年攀升，非現金付款慢慢成為趨勢，許多民眾開始習慣出門不帶錢包，連鎖速食業者要看好趨勢，麥當勞今（23）日宣布，即日起全面開放信用卡小額支付服務，範圍涵蓋27家銀行，三大國際支付Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay也同步開通；肯德基現階段實體門市已接受悠遊卡結帳，線上點餐外送服務也可以信用卡支付，目前也正積極建置實體門市刷卡，預估今年可上線，提供消費者更方便的體驗。
根據聯卡中心的統計，目前國內非現金支付比例已達30%，台灣麥當勞繼去年6月推出儲值卡後，至今已經發行50萬張，約有8成的動卡率，至少每個月會消費一次，也帶動客單價提升，因此去年12月開始測試信用卡小額支付服務，今天進一步宣布全面開放服務，全台9成麥當勞都適用，就連歡樂送都可以線上支付。
台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，目前開放可使用小額支付的信用卡涵蓋27家銀行，覆蓋占比約有95%，適用Visa、JCB、MasterCard，行動支付方案目前則支援Samsung Pay、Apple Pay、Google Pay；至於悠遊卡等4大票證也有在排程中，希望今年可以全面開通。
為了慶祝信用卡全面開通，3月28日到4月17日期間透過麥當勞歡樂送網路訂餐，消費滿420元就送兌換劵一張，憑劵可免費兌換餐點，4月18日至5月29日期間到餐廳刷Visa卡滿300元，還送四塊麥克雞塊兌換劵。
肯德基則是在2017年12月攜手必勝客推出全球首張新一代行動會員卡，導入集點可折現的會員機制，積極深耕會員市場，且除了現金交易之外，現階段實體門市已經可以接受悠遊卡結帳，線上點餐外送服務也開放信用卡支付，目前正積極建置實體門市刷卡，預估今年可上線，提供消費者更方便的多元支付體驗。