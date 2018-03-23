影／多元支付潮流　麥當勞全面開放信用卡、肯德基也緊追

隨著國內電子化支付比例逐年攀升，非現金付款慢慢成為趨勢，許多民眾開始習慣出門不帶錢包，連鎖速食業者要看好趨勢，麥當勞今（23）日宣布，即日起全面開放信用卡小額支付服務，範圍涵蓋27家銀行，三大國際支付Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay也同步開通；肯德基現階段實體門市已接受悠遊卡結帳，線上點餐外送服務也可以信用卡支付，目前也正積極建置實體門市刷卡，預估今年可上線，提供消費者更方便的體驗。

根據聯卡中心的統計，目前國內非現金支付比例已達30%，台灣麥當勞繼去年6月推出儲值卡後，至今已經發行50萬張，約有8成的動卡率，至少每個月會消費一次，也帶動客單價提升，因此去年12月開始測試信用卡小額支付服務，今天進一步宣布全面開放服務，全台9成麥當勞都適用，就連歡樂送都可以線上支付。