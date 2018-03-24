開路先鋒爺廟　見證蘇花公路歷史

在蘇花公路116.7K處附近有一座廟叫慶安堂，廟中祭祀的是因開闢蘇花公路而殉職的工作人員，當地人稱「開路先鋒爺」，所以也稱開路先鋒爺廟。

由於蘇花公路開闢的早，在日本時代就有多次開整拓寬的紀錄，而慶安堂祭祀的開路先鋒爺之中，有兩位日本籍的工作人員，就是在開拓蘇花公路時不幸罹難的工作人員，後來增加至六人。日本時期曾立一「遭難碑」紀念這些因公殉職的人原，當地人稱「石牌公」。