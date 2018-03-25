影／彰化家扶中心小廚師　親子共煮好味道

▲彰化家扶中心舉辦「家扶小廚師美味料理營」活動，小朋友開始烹煮、炒菜，有的小朋友蔥與蒜分不清楚，過程笑料百出，親子下廚炒菜樂融融。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

你有多久沒看家人一起煮飯用餐？彰化家扶中心停車棚熱鬧滾滾，志工隊-家扶之友會25日邀請家扶12戶親子共35人在兒童館停車棚展開一場美味料理活動，中午時分小朋友端出一道道美味佳餚給家長享用，家長感動的說，「我的孩子是大廚師耶！」

參加烹飪營的家扶孩子最小的只有讀幼兒園中班，抽到菜單後孩子跟家長可以討論食譜內容，選出正確的材料，除了依據食譜建議烹飪方式，也可以由家庭成員討論自由發揮創意做出特別滋味，親子合力完成指定菜色。

▲彰化家扶中心舉辦「家扶小廚師美味料理營」活動，小朋友開始烹煮、炒菜，有的小朋友蔥與蒜分不清楚，過程笑料百出，親子下廚炒菜樂融融。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

今天多達80%的孩子沒有下廚經驗，家長比孩子更緊張，擔心發生危險急忙想指導，但有志工在旁輔助提醒家長學習讓孩子有機會練習，不要過度干預，才短短90分鐘，已經完成20道料理，有香煎蔥蛋、照燒鮭魚、番茄炒蛋、紅燒吳郭魚、黑木耳高麗菜等等。

▲彰化家扶中心舉辦「家扶小廚師美味料理營」活動，小朋友開始烹煮、炒菜，有的小朋友蔥與蒜分不清楚，過程笑料百出，親子下廚炒菜樂融融。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

完成料理後填寫學習單，認識食物的營養成分以及最佳烹調方式，讓孩子從做中學，留下更深刻的印象。過程中也發生不少笑話，例如小黃瓜要不要削皮？煎魚怕被熱油噴到，閃得遠遠的，打蛋的時候不小心太用力，蛋殼掉進碗裡，讓孩子尖叫出來，各種有趣的畫面讓志工與家長哭笑不得！

▲彰化家扶中心舉辦「家扶小廚師美味料理營」活動，小朋友開始烹煮、炒菜，有的小朋友蔥與蒜分不清楚，過程笑料百出，親子下廚炒菜樂融融。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

主任王震光指出，家扶中心扶助弱勢單親家庭1600多戶，許多家長忙於生計，三餐只能依賴外食，營養與衛生不容易兼顧，志工隊舉辦了烹飪營活動，利用簡單的當季食材，只要少少的銅板價就能輕鬆完成美味料理，對家長與孩子來說是很好的學習，可兼顧孩子的健康，親子動手做更能增加彼此情感，可多是一舉數得。