百萬網紅蕾菈去年宣布結束與DJ老公湯宇的3年婚姻，近日與「瘋男」晨灰互動親密，甚至疑似開始同居。蕾菈被抓包早在公開離婚前，就曾深夜未回與湯宇的新北住處，而是進入大安區某棟華廈；而晨灰近期也被拍到頻繁出入同棟建築，甚至與蕾菈當時進出的樓層一致，關係相當曖昧。此外，蕾菈離婚後多次在合作的影片中稱呼晨灰為「假男友」，是否假戲真做，蕾菈方面尚未回應。
蕾菈去年8月夜歸大安區住處 9月就與湯宇宣布離婚
據《CTWANT》報導，蕾菈去年8月22日參加完國際德州撲克競技賽事後，晚間10點多獨自搭車離開，但沒回到和湯宇的家，而是前往大安區華廈過夜，可見當時就與湯宇情變。兩人隨後也在9月證實和平離婚，蕾菈發文：「這不是衝動，也不是爭吵的結果，而是經過長時間對彼此、對自己誠實的溝通後，我們一起做出的選擇。」
蕾菈和瘋男晨灰互動曖昧 他還進出同棟華廈
離婚後蕾菈則與另一名YouTuber瘋男晨灰互動熱絡，經常一起合作拍影片，摟抱、擦身體、幫洗頭等各種調情互動樣樣來，蕾菈還多次開玩笑說晨灰是她的「假男友」，但兩人的關係似乎沒那麼簡單。
晨灰本月16日就被拍到進出當時蕾菈夜歸的大安區華廈，甚至和蕾菈搭的樓層一致，讓人不禁聯想，兩人是否已經同居，還是關係另有隱情？除了這個線索之外，蕾菈與晨灰也都有配戴唇環，之前就被網友懷疑過交往，當時蕾菈回應雙方只是很好的朋友、懶得再解釋。針對同居一事，蕾菈目前則尚未出面回應。
影片來源：瘋男晨灰YouTube
