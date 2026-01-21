我是廣告 請繼續往下閱讀

2026企業最愛用大學揭曉了！台大重回冠軍「業界讚譽有加」

結果顯示排名前10名依序為台灣大學、成功大學、台北科技大學、陽明交通大學、台灣科技大學、清華大學、政治大學、淡江大學、中央大學以及輔仁大學。

特別是問題分析跟解決能力最為突出，被業界視為非常有能力、潛力的優質人才。

▲2026年企業愛用大學排行榜，台灣大學重回冠軍寶座，而私立大學以淡江為首，整體排名第8。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

台灣最強私立大學「淡江勇奪第一」！資源多、註冊率連年破100%

今年結果由淡江大學拿下第一，再度蟬聯冠軍

畢業校友遍佈各行各業，資源非常充裕，人才素質獲得業界肯定。

在眾多私立大學當中，跟中原大學是唯二註冊率破100%的學校

▲位於新北市淡水區的「淡江大學」已經是老牌私校，近兩年蟬聯企業最愛用私立大學冠軍，同時註冊率也連年破100%。（圖/Google評價）

淡江大學已經超過75年歷史！獨創三化教育、傑出校友多

學校最大特色就是獨創三化教育，分別為「國際化、資訊化、未來化」