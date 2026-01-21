115年學測日前剛考完，到時候成績出來之後，高三同學就要面臨第一階段申請，要念什麼大學也需要再想想。1111人力銀行近日公布最新「2026企業最愛大學」，由台灣大學成功奪回冠軍寶座；在私立大學部分則由淡江大學為首連霸，位於整體大學排行第8名。淡江大學近幾年可以說是表現非常亮眼，連續幾年新生註冊率都超過100%，成為當今學生就讀私立大學的首選之一。
2026企業最愛用大學揭曉了！台大重回冠軍「業界讚譽有加」
1111人力銀行近日公布「2026企業最愛大學」排名，結果顯示排名前10名依序為台灣大學、成功大學、台北科技大學、陽明交通大學、台灣科技大學、清華大學、政治大學、淡江大學、中央大學以及輔仁大學。
台灣大學去年被成功大學超車之後，今年又拿回冠軍寶座！1111人力銀行表示，台大因為學術體系完整，畢業生專業知識和邏輯思考能力表現優異，特別是問題分析跟解決能力最為突出，被業界視為非常有能力、潛力的優質人才。另外，陽明交通大學憑藉理工人才在電機、資訊、光電等領域尖端地位，長期都受到業界讚許，包含宏碁、台積電、聯發科及華碩等科技大廠負責人或高階主管，該校比例極高。
台灣最強私立大學「淡江勇奪第一」！資源多、註冊率連年破100%
國立部分頂大佔據排名一點也不稀奇，許多人都非常關注企業最愛用私立大學排名，今年結果由淡江大學拿下第一，再度蟬聯冠軍；在全台灣學校排名當中，則是拿下第8名，比2025年進步一名。1111人力銀行表示，淡江大學開始致力於AI及永續教育、跨領域教學、社會實踐，畢業校友遍佈各行各業，資源非常充裕，人才素質獲得業界肯定。
淡江大學除了企業愛用私校第一之外，在113學年度日間部新生註冊率為101.1%、114學年度則為101.42%，創下歷史新高，在眾多私立大學當中，跟中原大學是唯二註冊率破100%的學校，顯見在高中生眼中，想念私立大學的話，淡江大學絕對是首選之一。
淡江大學已經超過75年歷史！獨創三化教育、傑出校友多
事實上，淡江大學最早創辦於1950年，是台灣第一所私立高等學府，在台灣歷史已經超過75年之久，底蘊深厚。學校最大特色就是獨創三化教育，分別為「國際化、資訊化、未來化」，致力培育具備全球視野的跨域人才，加上長期推動全英語授課和數位學習，有龐大的國際姐妹校網絡，讓學生有豐富的海外交流機會。
另外淡江大學傑出校友遍佈產官學研各界，像是政客有盧秀燕；商界則有簡宜彬、陳定川等人；藝文與影視也有不少傑出校友，像是桂綸鎂、盧廣仲、五月天石頭、卜學亮、路嘉怡等都是畢業於淡江大學，展現學校豐碩且多元的人才培育成果。這屆學測的考生，如果成績落點在私立大學，淡江大學的科系有興趣也能參考看看囉！
資料來源：1111人力銀行、淡江大學官網
