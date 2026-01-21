近日受到強烈大陸冷氣團影響，全台低溫冷颼颼，UNIQLO推出超低跳水價優惠，多款羽絨外套、毛衣、背心都能便宜購入，其中一款優惠單品「PUFFTECH 輕暖科技工裝外套」在日本人氣極高，由現任Dior創意總監Jonathan Anderson參與設計，穿搭低調又時尚，且穿起來超輕保暖又防水，就連日媒也大力推薦，許多人實際穿過後都給予滿分評價，是近期話題度超高的外套。
UNIQLO不只要買羽絨外套！這件日本人瘋搶：保暖超輕
根據日媒《ねとらぼ》報導，表示近期UNIQLO近期一款保暖外套人氣暴漲，吸引許多人搶購，甚至有人為了它包色。這款人氣超高的外套正是UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技工裝外套」，其是UNIQLO於2025年秋冬推出的新款，由現任Dior創意總監Jonathan Anderson參與設計的最新單品。
報導指出，UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技工裝外套」在品質、設計和價格表現相當出色，該款外套是UNIQLO與JW ANDERSON聯名的男款中長版鋪棉外套，採用最新科技蓄熱纖維製成的輕盈且保暖「PUFFTECH」製成，能夠鎖住空氣，外套穿起來既輕盈又保暖。
不只如此，外層還使用棉質尼龍材料，經過防水加工處理，十分適合日常穿搭，領口與袖口內側使用燈芯絨材質，並以格紋圖案點綴，經典英式風格與現代時尚結合，搭配實用的大口袋，不論是平日休閒或正式場合皆適合穿搭。
PUFFTECH 輕暖科技工裝外套評價曝光！過來人穿過回不去
UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技工裝外套」價格部分屬於中間等級，日本官網原價一件日幣9990元（約新台幣2000元），但近日正逢優惠期間，單件跳水價只剩日幣5990元（約新台幣1199元），整整便宜了將近千元。
該款在日本官網也廣受好評，在官網顧客心得中累積4.3顆星高分，多達227人給予正面評價，認為「它穿起來很暖和，造型經典，設計低調沉穩，我第一眼就喜歡上了，而且價格也很合理」、「它有五個口袋（四個在前面，一個在裡面），可以放手機或手套，同時還可以把手放在口袋裡取暖，整體來說很棒」。
UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技工裝外套」台灣也有！顏色尺寸、售價一次看
UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技工裝外套」目前該款也在台灣買得到，貨號為481347，顏色部分則有棕色、橄欖綠和海軍藍3色，尺寸從XS至4XL皆可挑選，目前官網貨量齊全，各尺寸各色都還能下單。
台灣價格部分原價1990元，目前剛好正在進行特價，單件優惠只要1690元，便宜了300元，等於打了8.5折，如果心動想購入的民眾，建議可以趁這幾天趕緊手刀前往試穿，千萬別錯過優惠好價。
資料來源：日本UNIQLO、台灣UNIQLO、ねとらぼ
