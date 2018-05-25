證券存摺帶著走超便利　集保e存摺用戶破30萬大關

金融新科技帶給人們許多創新體驗，集保結算所將科技新思維融入傳統證券存摺，以存摺隨身帶著走的概念，讓投資人隨手登摺掌握最新庫存訊息，省去前往證券商營業處所的舟車勞頓。也因此，「集保e存摺」上線1年，用戶已突破30萬大關。平均每日約有千名用戶加入集保e存摺的使用行列中，顯見數位時代下，投資人更樂於選擇電子式存摺。
集保指出，「集保e存摺」其一機多摺的功能，對不同證券商下所持有的資產部位，投資人都能一目了然，並且針對須提示存摺的臨櫃交易，憑手機出示開通存摺的條碼即可進行交易，再也不需要攜帶多本存摺，大大提升投資人便利性。
近來適逢股東會旺季，「集保e存摺」APP中三大功能，讓投資人也能輕鬆掌握相關股東權益，當投資人所持有的證券庫存有股東會和除權除息等事件產生新訊息時，就會即時推播提醒使用者。而點選「個人訊息」功能，可按時序查閱三大類計21項攸關股東權益的訊息，例如：股利分派、承銷中籤、競拍得標、股東會決議等資訊。
「股務小幫手」功能，可便利使用者依證券別查詢開會日期、股東會贈品、配股配息等資訊。最後，投資人也可透過「集保e存摺」直接前往「股東e票通」，參與股東會行使表決權，而且現在透過「集保e存摺」參與投票，還有機會抽中多項大獎。
集保結算所董事長林修銘表示，集保結算所不斷聆聽用戶聲音，以提供投資人更切合需求的功能為最終目標，預計將於下半年陸續推出資產整合查詢、雲端交易明細下載，以及專屬資訊的提供等，相信可吸引更多投資人加入「集保e存摺」使用行列，邁向全新數位化證券市場。