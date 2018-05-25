證券存摺帶著走超便利　集保e存摺用戶破30萬大關

金融新科技帶給人們許多創新體驗，集保結算所將科技新思維融入傳統證券存摺，以存摺隨身帶著走的概念，讓投資人隨手登摺掌握最新庫存訊息，省去前往證券商營業處所的舟車勞頓。也因此，「集保e存摺」上線1年，用戶已突破30萬大關。平均每日約有千名用戶加入集保e存摺的使用行列中，顯見數位時代下，投資人更樂於選擇電子式存摺。

集保指出，「集保e存摺」其一機多摺的功能，對不同證券商下所持有的資產部位，投資人都能一目了然，並且針對須提示存摺的臨櫃交易，憑手機出示開通存摺的條碼即可進行交易，再也不需要攜帶多本存摺，大大提升投資人便利性。