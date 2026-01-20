我是廣告 請繼續往下閱讀

但考國文當天我一直以為是考到2點40，結果在2點的時候想說先把手寫寫完，結果20分時突然打鐘，我選擇題都沒畫

▲115年學測國綜測驗時間為90分鐘，有考生搞錯考試時間，結果整張選擇題畫卡都沒有畫，出考場爆哭。（圖/大考中心提供）

學測國文犯下致命失誤！一堆考生出考場爆哭

因此考試時間為「12時50分至14時20分」，測驗時間只有90分鐘。

▲115年學測考試日程，大考中心特別在國綜的考試時間以「紅色字體」標示，結果還是有考生不小心搞錯時間。（圖／大考中心簡章ceec.edu.tw）

大考中心考前還怕學生沒有注意到，在行程表上面特別把國綜的考試時間以紅色字樣標示

學測國文考砸頂大難進！熱門醫學系預估落點出爐

考生如果今年想上台大，4科相加預估門檻為50級分，比去年略降1級分；清大、交大、成大門檻為48級分；中字輩46級分

▲今年115年學測預估想讀台大的話，4科相加成績至少要50級分才有機會第一階段篩選通過，醫學系、牙醫系則是參採4科要達到至少59級分才有機會。（圖／NOWNEWS資料照）

台大醫學系今年較為特別，將英文科採計社會科，預估4科59級分才有機會通過篩選