115年學測為期三天的考試日前結束，高三同學暫時解脫準備放寒假，隨著補習班參考答案、大考中心正解陸續出爐，考生也都心裡有底自己的成績落點。然而就有不少考生分享，自己在考國文科目時犯下致命錯誤，誤會考試時間是110分鐘，結果有人整張卡片沒畫、有人則是手寫題完全沒寫，想上台大的夢想瞬間心碎，無條件直接進入分科考試，連放假的心情都沒了，貼文引爆廣大迴響。
有考生在社群平台在「Threads」貼文指出「我每次模擬考國文都頂標，甚至國綜拿過90分，但考國文當天我一直以為是考到2點40，結果在2點的時候想說先把手寫寫完，結果20分時突然打鐘，我選擇題都沒畫，手狂抖腦筋也一片空白，出去直接爆哭，沒有得分科了，從沒想過要重考.....」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我跟你完全一樣....以為考到40分，手寫題完全沒有寫到」、「我也是以為考到2點40，卡全都沒畫……出考場整個破大防哭著打電話給我爸，現在只能祈求作文好一點至少能賺點分」、「我也是平常都差不多90分....我以為考到40分，最後混合題空了20分沒寫，聽到打鐘也是直接爆哭，我懂妳，真的很難過」、「我也是習慣寫完再畫卡....結果20分一打鐘我愣在那裡，真的沒想到自己要無條件進入分科，沒心情放假了」。
事實上，該網友提到的會搞錯考試時間，是因為115學測分三天考試，每天的第二科考試分別為，自然、國綜以及社會，而自然跟社會的考試時間都是12時50分至14時40分，唯獨國綜因為還有國寫，因此考試時間為「12時50分至14時20分」，測驗時間只有90分鐘。
大考中心考前還怕學生沒有注意到，在行程表上面特別把國綜的考試時間以紅色字樣標示，結果有些考場沒有貼出時間表，導致有學生誤會國綜也是考到14時40分，作答節奏沒有分配好，出現整張畫卡沒畫、手寫題沒寫到的致命失誤，尤其國文參採比例也很高，許多考生當下腦袋一片空白，出考場就大爆哭，也確定必須得走分科考試才能讀到自己理想大學。
然而隨著115年學測落幕，得勝者文教也預估今年熱門校系落點，升學輔導顧問許致昇表示，考生如果今年想上台大，4科相加預估門檻為50級分，比去年略降1級分；清大、交大、成大門檻為48級分；中字輩46級分，因此如果出現像是國文畫卡沒有畫到這種致命失誤，頂大幾乎不太可能成功上岸。
至於各頂大的醫學系門檻，許致昇提到，台大醫學系今年較為特別，將英文科採計社會科，預估4科59級分才有機會通過篩選；陽明醫學系醫師組和往年一樣採計國文、英文、數A、自然，預估維持59級分；台大牙醫系門檻也是國文、英文、數A、自然4科59級分；其他牙醫系通過門檻預估是57級分。
資料來源：大考中心
