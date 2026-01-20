中央氣象署今（20）日發布太空天氣警示，表示受X1.9級太陽閃焰與日冕物質拋射影響，地磁擾動恐短暫達到最高等級G5，影響約36小時。期間可能出現通訊異常、定位誤差與局部電力中斷。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，強烈磁暴已被研究證實會影響自律神經、心血管與睡眠系統，心肌梗塞與中風風險最高增6成，電磁敏感族群尤需留意，許多人也紛紛哀號，從昨晚開始就已頭暈、頭痛有感。
劇烈磁暴發生了「影響36小時」！氣象署示警：恐達最高等級G5
中央氣象署太空天氣作業辦公室今晨發布太空天氣警示，指出地球磁場擾動指數快速攀升，預估短時間內恐達到最高等級的劇烈磁暴（G5），影響時間約36小時。期間可能出現線路電流異常增高、高頻無線電通訊中斷、衛星定位誤差擴大，甚至部分電力輸送網發生異常或停擺。
氣象署說明，此次磁暴源於太陽表面活躍區AR4341於1月19日爆發X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨顯著的日冕物質拋射（CME）。相關物質於1月20日凌晨通過近地太空環境，使行星際太陽風風速與密度明顯上升。依據NOAA WSA-Enlil模式分析，地磁擾動將顯著增強，影響時間約36小時，最大規模可能短暫達到Kp值9、G5等級。
發生劇烈磁暴會怎樣？張家銘醫師曝人體影響
那麼，強烈磁暴是否會影響人體健康？台北榮總遺傳優生科主任張家銘曾在臉書指出，過去十年間，芬蘭、俄羅斯、美國、日本等多國研究已證實，強烈地磁擾動會干擾人體自律神經系統、心血管功能及睡眠節律。
張家銘指出，磁暴不僅會讓導航系統失準，也可能影響心臟節律。在強烈地磁風暴期間，若出現心跳加快、血壓升高或心悸感，並非偶然。系統性文獻回顧顯示，磁暴期間心肌梗塞、急性冠心症及中風的發生風險，平均增加25%至60%。
原因在於磁場擾動會刺激交感神經，使血壓上升、心跳變得不規則，對本身已有高血壓、心律不整或動脈硬化者而言，更是一項潛在風險。
除了心血管系統，地磁變化也會影響荷爾蒙分泌，特別是與睡眠與情緒調節密切相關的褪黑激素。研究發現，在磁暴期間，受試者可能出現腦波變化、REM睡眠比例下降、情緒焦躁感增加等狀況，部分人甚至出現短暫記憶模糊或注意力難以集中，這些現象皆來自嚴謹的生理監測，而非主觀感受。
電磁敏感體質4症狀一次看！一票人頭暈、失眠超有感
為何並非所有人都有明顯反應？研究指出，部分族群屬於「電磁敏感體質」（Electromagnetic Hypersensitivity），對極低頻磁場（ELF-MFs）特別敏感，在磁場擾動期間更容易出現不適。
電磁敏感體質在磁暴期間常見4類症狀：
🟡頭暈、頭痛。
🟡胸悶、心悸。
🟡失眠、夢多、睡眠中斷。
🟡情緒起伏大、思緒混亂。
那麼磁暴發生時，身體不適該怎麼辦呢？張家銘表示，醫學研究與臨床建議指出，可透過以下方式協助身體維持穩定：
🟡維持規律作息，穩定晝夜節律。
🟡晚間避免長時間藍光曝露，以保護褪黑激素生成。
🟡適度補充鎂、鉀與Omega-3脂肪酸，有助神經與心律調節。
🟡每日進行冥想、深呼吸或輕度運動，降低交感神經張力。
🟡電磁敏感族群可減少長時間使用電子設備，多接觸自然環境。
不少網友從昨晚就開始有感覺，紛紛在社群上表示，「昨晚八點多就被8.0的地磁擊敗，今早六點多醒來後頭痛不停」、「我失眠、肩頸跟骨頭都好酸」、「難怪怎麼睡都會在這時間點醒著，然後再睡回去」。《NOWNEWS》記者本身從昨晚開始出現頭暈症狀，身邊友人則是有頭暈、失眠的情形。
磁暴影響通訊、電力系統！中緯度地區可能極光爆發
氣象署同時提醒，磁暴影響期間，除高頻無線電通訊可能中斷外，低頻通訊亦可能異常，中緯度地區（地磁緯度約40度）甚至有機會觀測到極光現象。
在電力系統方面，大規模電壓控制與保護系統恐出現問題，部分輸電網可能短暫停電或完全中斷，變壓器亦有受損風險。此外，太空飛行器可能因表面電荷累積，導致姿態控制異常、資料傳輸與定位系統失準。
資料來源：中央氣象署、基因醫師張家銘臉書粉專
