Google母公司旗下自動駕駛龍頭Waymo近期低調擴大在台徵才，釋出多項工程職缺，其中軟體工程師年薪最高上看460萬元，引發科技圈熱議。官方條件僅要求相關科系學士與3年以上實務經驗，看似門檻不高，但業界指出，真正競爭將集中在面試與實作階段，恐吸引全球高手同場較勁。除軟體職缺外，Waymo也同步招募硬體工程人才，不少網友看了都紛紛心動直呼：「大家快上！」
自動駕駛大廠Waymo低調擴編！徵台灣工程師：年薪上看460萬
自動駕駛產業在台灣再度引發高度關注。隸屬於Google母公司Alphabet體系的自駕車龍頭Waymo，近期悄悄擴大在台灣的人才布局，於官方招募網站釋出多項工程職缺，其中以軟體工程師薪資最受矚目，年薪最高上看新台幣460萬元，消息曝光後迅速在科技圈掀起熱烈討論。
科技臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」整理指出，Waymo目前在台灣招募軟體工程師，年薪區間約落在新台幣380萬至460萬元。從官網條件來看，基本門檻為資訊工程或相關科系學士學歷，並具備三年以上軟體開發或Python實務經驗，須能以英文與美國團隊溝通。
若具備資訊工程相關碩士學歷、一年以上網路或系統相關經驗，甚至有國際或亞洲地區工作背景，則列為加分條件。官網同時指出，符合資格者還有機會參與Waymo自行規畫的年度獎金、股權激勵計畫，以及完整的福利方案。
Waymo硬體職缺同步開放！「門檻不高」不等於容易進
除了軟體工程師，Waymo此次徵才也涵蓋多項硬體相關職位。根據Waymo官網資訊，電子驗證工程師年薪約為新台幣240萬至290萬元，硬體測試工程師則約落在220萬至226萬元之間。雖然與軟體職缺相比仍有差距，但放眼台灣整體工程師市場，仍屬高薪區段，也顯示Waymo在台布局並非短期試水溫，而是朝向軟硬體整合的長期發展。
「科技工作講 Tech Job N Talk」分析，國際級科技公司往往只設定最低資格門檻，真正的篩選關卡集中在後續的面試流程與實務測驗。表面上條件看似親民，實際上卻可能吸引全球資深工程師、海外人才同場競逐，「門檻低不代表要求低，只是代表各路大神都可以來大亂鬥，符合最低標準，那你鐵定要很強。」
消息傳出後，科技圈瞬間湧入討論，不少網友直呼，「衝壓！我進不去，各位兄弟快上」、「好像變多了，是通膨嗎，去年記得沒那麼多」、「大家快上」。但也有過來人表示，「面過覺得還好」、「這個價錢應該可以請testing manager吧」、「滿不怎樣的」。
資料來源：「科技工作講 Tech Job N Talk」粉專、Waymo官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
自動駕駛產業在台灣再度引發高度關注。隸屬於Google母公司Alphabet體系的自駕車龍頭Waymo，近期悄悄擴大在台灣的人才布局，於官方招募網站釋出多項工程職缺，其中以軟體工程師薪資最受矚目，年薪最高上看新台幣460萬元，消息曝光後迅速在科技圈掀起熱烈討論。
若具備資訊工程相關碩士學歷、一年以上網路或系統相關經驗，甚至有國際或亞洲地區工作背景，則列為加分條件。官網同時指出，符合資格者還有機會參與Waymo自行規畫的年度獎金、股權激勵計畫，以及完整的福利方案。
除了軟體工程師，Waymo此次徵才也涵蓋多項硬體相關職位。根據Waymo官網資訊，電子驗證工程師年薪約為新台幣240萬至290萬元，硬體測試工程師則約落在220萬至226萬元之間。雖然與軟體職缺相比仍有差距，但放眼台灣整體工程師市場，仍屬高薪區段，也顯示Waymo在台布局並非短期試水溫，而是朝向軟硬體整合的長期發展。
「科技工作講 Tech Job N Talk」分析，國際級科技公司往往只設定最低資格門檻，真正的篩選關卡集中在後續的面試流程與實務測驗。表面上條件看似親民，實際上卻可能吸引全球資深工程師、海外人才同場競逐，「門檻低不代表要求低，只是代表各路大神都可以來大亂鬥，符合最低標準，那你鐵定要很強。」
消息傳出後，科技圈瞬間湧入討論，不少網友直呼，「衝壓！我進不去，各位兄弟快上」、「好像變多了，是通膨嗎，去年記得沒那麼多」、「大家快上」。但也有過來人表示，「面過覺得還好」、「這個價錢應該可以請testing manager吧」、「滿不怎樣的」。