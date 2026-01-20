隨著2026年2月5日交易截止日逼近，金州勇士隊的補強動向再度成為焦點。根據《運動畫刊》記者Joe Akeley 提出的最新交易方案，勇士隊有望透過送出要求交易的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），在一次行動中補足側翼戰力與內線防守缺口，換取達拉斯獨行俠的加福德（Daniel Gafford）、馬歇爾（Naji Marshall），可能是可行方案。
三方交易方案詳情
這項擬議中的交易涉及勇士、達拉斯獨行俠與猶他爵士三支球隊，具體內容如下：
勇士獲得：加福德（Daniel Gafford）、馬歇爾（Naji Marshall）。
獨行俠獲得：庫明加（Jonathan Kuminga）、2026 年首輪選秀權（樂透保護，來自勇士）。
爵士獲得：傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、2032 年二輪選秀權（來自獨行俠）。
勇士的考量：實務派的補強計畫
儘管勇士的首選依然是波特（Michael Porter Jr.）或莫菲（Trey Murphy III）等明星級側翼，但若無法在交易截止日前達成這些高難度交易，這份方案提供了一個更現實的替代方案。畢竟庫明加目前的身價並不好，勇士硬要換球星，不僅要拉多方，主動權也完全在別隊手裡。
馬歇爾本季場均貢獻14.0分，投籃命中率高達54.3%。雖然三分球命中率（30.8%）仍不穩定，但他擁有6呎6吋的強壯身材，具備防守多個位置的能力，且場均失誤極低（每36分鐘僅1.6 次），非常契合總教練柯爾（Steve Kerr）要求的團隊戰術素養。
在內線方面，加福德則能提供勇士極度欠缺的體能與護框能力。他高達70.4%的生涯命中率主要來自籃下終結，並能與老將霍福德（Al Horford）以及新秀波斯特（Quinten Post）組成具備多樣功能的內線輪替，幫助勇士在季後賽應對不同類型的對手。
獨行俠與爵士的盤算 圍繞新星重建
對於獨行俠而言，這項交易能協助球隊更趨年輕化，並圍繞2025年選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）打造未來核心。庫明加僅23歲，其優異的身體素質被認為與弗拉格有極高的適配度。雖然獨行俠目前更傾向處理老將湯普森（Klay Thompson）或受傷的戴維斯（Anthony Davis）之合約，但這筆低風險、高回報的交易能為其換來關鍵的首輪選秀權。
猶他爵士在這次交易中則擔任「薪資緩衝區」的角色。他們接手傑克森戴維斯的合約僅是為了換取二輪選秀權，這種操作完全符合爵士目前的建隊方針。
雖然馬歇爾與加福德並非頂級球星，但他們能實質強化勇士的板凳深度，並將勇士推向西區前六名的競爭行列。在不傷及未來核心資產的情況下，這筆交易對於擁有柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）的勇士來說，無疑是一次精明的中段補強。
消息來源：運動畫刊
