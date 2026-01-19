我是廣告 請繼續往下閱讀

提米本場投籃4投1中、三分球2投1中，得分有限，但他在場上期間湖人淨勝對手17分，正負值全隊名列前茅。

他在卡位、協防與對抗上的紀律性，讓湖人得以維持防守強度，成為勝利的重要隱形推手。

雷迪克特別指出，這套偏大陣容在低位進攻與轉換防守上都有正面效果，也讓球隊在輪換配置上多了彈性。

洛杉磯湖人主場以110：93擊敗多倫多暴龍，在NBA美國職籃（National Basketball Association）背靠背賽程中順利止穩腳步。雖然賽後，提米談到自己一路走來的心境，直言外界的質疑反而成為動力來源。他回顧在岡薩加大學（Gonzaga）時期締造隊史得分紀錄，卻仍不斷被質疑「不夠好」、「做不到某些事」，這些聲音至今仍伴隨著他，但也驅使他持續證明自己。2023年選秀落選後，提米輾轉於多支發展聯盟球隊之間，始終尋找能在NBA站穩腳步的機會。湖人近期傷兵潮來襲，讓他終於獲得舞台這樣的表現，讓湖人即便在隔天人手逐漸回齊的情況下，仍願意替他保留上場時間，顯示提米已不再只是「臨時應急」的人選。湖人總教練JJ．雷迪克（JJ Redick）賽後直言，提米已用實際表現「贏得上場時間」。他也提到，搭配勒布朗．詹姆斯（LeBron James）、范德比爾特等鋒線，再加上艾頓與提米的大尺寸陣容，在攻防兩端都展現潛力，未來不排除成為固定戰術選項。湖人戰績提升至25勝16敗，接下來將作客丹佛挑戰金塊。提米是否能延續輪換角色，仍有待觀察。就長期而言，他若要從雙向合約邁向正式輪換，仍需累積更多比賽經驗與穩定輸出。不過，在湖人內線深度與投射穩定度仍有疑慮的情況下，提米至少已證明自己能在防守端與團隊執行力上提供即戰力。