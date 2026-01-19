我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前湖人前鋒馬基夫．莫里斯（Markieff Morris）近日更直接點出中鋒德安卓．艾頓（Deandre Ayton），與當家球星盧卡．唐西奇（Luka Doncic）「不合拍」的核心原因。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

洛杉磯湖人在NBA美國職籃（National Basketball Association）近期陷入低潮，其中本季補進的中鋒德安卓．艾頓（Deandre Ayton），與當家球星盧卡．唐西奇（Luka Doncic）的搭配成效也成為焦點。原本被期待成為擋拆穩定輸出的內線解答，實際運作卻未如預期，前湖人前鋒馬基夫．莫里斯（Markieff Morris）近日更直接點出兩人「不合拍」的核心原因。莫里斯在節目《Morris Code Show》中直言，艾這正是唐西奇過去在達拉斯時期，能與萊夫利（Dereck Lively）與加佛德（Daniel Gafford）產生良好化學反應的關鍵。在莫里斯看來，艾頓並不屬於這類型的中鋒，導致他即便站在場上，也難以最大化唐西奇的進攻影響力。這樣的評價，與外界長期觀察到艾頓在高強度比賽中存在感起伏不定的印象不謀而合。莫里斯進一步點名賈克森．海耶斯（Jaxson Hayes），認為他反而更適合與唐西奇同場。原因在於海耶斯願意犧牲個人數據，專注於空中接力、防守護框與場上細節，這類「做髒活」的內線，往往能讓唐西奇的組織與突破威力被完全釋放。此外，莫里斯也提到，艾頓對於觸球次數的在意，某種程度上影響了場上專注度；相較之下，海耶斯在有限角色中反而更能融入體系。這樣的化學反應差異，也讓湖人教練團的內線使用策略備受關注。從數據來看，艾頓在2025-26賽季場均13.9分、8.7籃板，但近10場比賽已下滑至11.3分、8.6籃板，狀態起伏成為隱憂。儘管如此，當他專注於卡位與籃板時，仍能對勝負產生實質影響，例如面對老鷹時繳出17分、18籃板的關鍵演出，協助湖人贏球。目前湖人戰績24勝15敗，整體仍在競爭行列，艾頓也預期將繼續擔任先發中鋒。不過，隨著化學反應與穩定性問題持續被放大，湖人是否會在季中評估內線升級方案，或重新調整輪換結構，勢必成為後續觀察重點。