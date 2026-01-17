我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士（Golden State Warriors）：庫明加正式喊「賣我」，交易價值卻探底

洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）：新秀柯奈特撞牆，補強彈藥庫告急

達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）：重啟戴維斯交易談判，面臨「路卡交易」的沉沒成本

西區的交易市場在截止日前顯得動盪不安，。ESPN西區分析師Kevin Pelton指出，這三支球隊的動向將牽動西區格局。勇士隊與 Jonathan Kuminga 長期以來的拉鋸戰即將落幕，Kuminga已於週四正式提出交易請求。然而，這對勇士來說並非全是好消息。交易價值崩盤：Kuminga自12月18日後未再出賽，且本季三分球命中率在開季短暫爆發後暴跌至23%。未來定位：分析師指出，Kuminga目前的場上表現無法提升交易價值，他在交易案中恐將淪為單純的「薪資匹配包」，用來換取更適合勇士老將核心的即戰力，而非換回高價值資產。湖人隊迫切需要補強，但手中的籌碼極度有限（僅有一枚可交易的首輪籤）。球隊原本寄望去年的第17順位新秀 Dalton Knecht 能成為交易亮點或即戰力，但事與願違。新秀困境：Knecht在職業生涯第二年遭遇嚴重撞牆期，三分命中率下滑至31.1%，上場時間跌至全隊第12名。這讓湖人難以用他作為核心籌碼來換取有意義的升級。獨行俠隊傳出已重新與其他球隊接觸，探討交易 Anthony Davis（AD）的可能性。儘管AD目前因手部傷勢預計缺席至截止日後，但他即將在8月獲得續約資格，這迫使達拉斯需提前做出決定。決策難題：最大的心理障礙在於「沉沒成本」。不到一年前，獨行俠才將 Luka Doncic 交易出去換回以AD為主的資產。如果現在賤賣AD，等於承認當初交易Luka的決策失敗。若獨行俠堅持要索回當初交易Luka等級的回報，AD的交易恐怕難以成真。曼菲斯灰熊：Ja Morant 的價值正處於低點。效率低落（三分命中率21%）加上爆發力衰退，任何想交易他的球隊都必須賭他只是「心態受挫」而非「生涯早衰」。沙加緬度國王：Domantas Sabonis 因半月板撕裂缺陣，若無法在截止日前復出，國王可能會轉而兜售後衛 Keon Ellis。波特蘭拓荒者：Jerami Grant 表現優異（場均20分），但他剩餘兩年7000萬的合約是阻礙。拓荒者為了清出薪資空間以便未來續約Deni Avdija，可能會考慮認賠殺出。洛杉磯快艇：受限於聯盟調查與選秀權被沒收的風險，快艇傾向保守操作。年輕球員 Kobe Brown 可能為了騰出名額轉正雙向合約球員而被犧牲。聖安東尼奧馬刺：Jeremy Sochan 在球隊圍繞 Wembanyama 重組的過程中角色邊緣化，馬刺可能利用他的到期合約與Kelly Olynyk打包，尋求季後賽等級的升級。