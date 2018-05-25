影音／貓口餘生　鳥界法拉利赤翡翠台灣獲救

5月22日拍鳥俱樂部的社員台大財經系的王衍智教授在PTT網站發現民眾意外的從家中寵物貓的口中救了這隻鳥，但是卻不清楚這是什麼鳥，也不知道該如何後續的處理。這位網友因此在網站上發問，也才發現了這隻鳥就是稀有的保育鳥類，有鳥界法拉利之稱的赤翡翠。王衍智發現這隻赤翡翠，就是稀有的過境鳥時就很擔心，不斷的跟這位救鳥的民眾解說，希望他能將這隻鳥交由他來救傷處理。

在台灣相當罕見的保育鳥類赤翡翠，居然在過境台灣的期間，被一隻民眾飼養的家貓捕捉叼回家，網友把牠從貓口中救出，因為不知道如何處置，所已將這段經歷貼上PTT求助，才披露了這段鳥界法拉利的赤翡翠現身台灣的珍貴畫面。

王衍智親自至民眾家中接下傷鳥，進而轉給台北鳥會接手後續救傷！5月24早上就連絡了台北鳥會，在關渡平原，將這隻鳥交給台北鳥會的救傷組。台北鳥會也把它送到獸醫那邊做檢查。這隻赤翡翠很幸運的，被貓爪抓傷的傷口只有眼角輕微的流血、翅膀上也有一些輕傷。主要虛弱的原因是因為脫水。



▲台大財經系教授王衍智和台北鳥會幹部都是這次援救赤翡翠的功臣。（圖／翻攝 自王衍智臉書, 2018.05.25）

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷說，赤翡翠是稀有過境鳥，台灣本島、蘭嶼及彭加嶼等離島都有記錄，全身大致橙紅色，背面具紫色光澤，腰部中央淺藍色，嘴、腳紅色。

台灣有H. c. major及H. c. bangsi 二個亞種，均為過境鳥，major亞種繁殖於中國大陸東北、朝鮮半島及日本，冬季南遷至大陸東部、菲律賓及蘇拉威西等地；bangsi 亞種背面紫色較濃，繁殖於琉球群島，冬季南遷至菲律賓、蘇拉威西北邊。

赤翡翠會單獨出現於濃密闊葉林、海岸樹林中，以昆蟲、魚、蟹、蝸牛、蜥蝪、蛙類等為食，停棲時常不停擺動頭部或尾羽，飛行振翅快速，常直線穿梭於樹林，有時邊飛邊鳴叫，鳴聲清脆響亮。



▲赤翡翠出現在台南東寧公園，引來全省各地鳥友趕來拍攝牠亮麗的芳蹤。（圖／拍鳥俱樂部成員海大副校長張順雄拍攝 , 2018.05.25）

黃蜀婷說，赤翡翠通常會受傷都是因為撞擊，所以第一時間的處理相當的重要，不要把傷鳥放進鳥籠中，因為不知道牠是否有內傷或是骨折，放在鳥籠中可能會讓牠想展翅試飛而造成傷勢加重；正確的做法是：

1.找個比鳥體積長寬大約2倍的紙箱，上面戳些透氣孔。紙箱內把舊報紙或不要的紙張撕開成一條條的形狀，做成一個下凹式佈置的像巢一樣。

2.把傷鳥放進紙箱，紙箱蓋起，讓牠在漆黑的紙箱中休息。

3.絕對不要餵食，撞擊鳥容易有腦震盪。

黃蜀婷希望透過這些正確的處置方式讓民眾了解到如何處理撿到或是受傷的鳥類。因為最近是許多鳥類的育雛期和過境期，萬一有拾獲這些受傷的鳥類，不論是成鳥或是雛鳥，都不要試圖去餵養牠們，而是要在第一時間就通知各地的鳥會，請他們轉給專業的獸醫師或是救助單位。



▲拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷呼籲，因為最近是許多鳥類的育雛期和過境期，萬一有拾獲這些受傷的鳥類，不論是成鳥或是雛鳥，都不要試圖去餵養牠們，而是要在第一時間就通知各地的鳥會，請他們轉給專業的獸醫師或是救助單位。（圖／台北鳥會提供 , 2018.05.25）