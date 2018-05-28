名家論壇》洪孟楷／蔡英文總統　團結我們才是您的責任

然而，過去的兩年時間，接連失去四個友邦，其中包含與我國有百年邦誼的巴拿馬，而一個月內連掉兩個友邦，更是外交一大警訊，身為完全執政的領導者，在過去幾天的發言，沒有檢討過自己的缺失、沒有反省過路線的錯誤；反而怪罪中共、怪罪在野黨，不覺得牽強或離譜嗎？

我從不諱言，過去兩次總統選舉，蔡英文都不是我投票的對象，但是我絕對尊重依據民主程序所產生出的總統人選，而她就擁有中華民國所賦予的一切權利，包括是我國的三軍統帥、包括代表著我國對外；當然，也包括著承認她及她任命的全體官員，因為這是憲法所賦予權責，而蔡英文，是我國第十四任總統。

我國與友邦斷交，蔡英文總統罕見連兩天公開講話，可惜的是絲毫未聽見任何反省檢討自己之意，反而重砲抨擊在野黨不團結，這番言論，著實讓人無法忍受。不禁要說，「蔡總統，團結我們才是您的責任！」

中國大陸並非第一天出現在台灣旁邊，兩方的外交戰更是不曾停歇，這是全體國民都知道的事實，連大陸官方也不避談；而無論兩岸策略或外交策略要使用何者都是蔡總統您的權利，沒有人能強迫您、也沒有人能影響您。您使用的兩岸路線及外交策略造成兩年斷交四國，如果還要別人說您好棒棒？不覺得噁心嗎？

目前在野黨所支持的兩岸路線為「九二共識一中各表」，但這與您無關。您大可對此路線嗤之以鼻、不屑一顧，因為唯有等我們重返執政，才有可能推動此認為對中華民國好的策略。在此之前，這僅限於政黨的主張，在民主的國家中，每個人都可以有不同的主張，而擁有與您不同的主張並不叫做不團結。

因為現在是民主時代，而非帝權專制；您是總統、而非皇帝。

所以您無論如何，都不應該指責反對黨不團結，因為，團結我們，是您的責任！

請您捫心自問，在布國與我國斷交後這幾天內，您有重新檢討整個來往過程？了解為何外交體系沒有掌握布國斷交緊訊？連繫過程是否出現漏洞？中國大陸是否使出更致命威脅利誘？布國與我國的斷交案例是否能成為其他友邦防範未然的示警？還是您只是在消費斷交、指責別人、分化在野黨呢？

我曾擔任過嘉義市政府文化局局長，當然，這跟總統職務比起來絲毫不能相提並論，總統權力大多了，但我仍必須有我面對的責任；就領導全局上，我必須對上對下溝通，每辦理一次活動，我就必須接受民眾、媒體、議會而來的監督，做得好是對得起市民的託付、做不好則是自我檢討，以求下次會更好；但我從不敢也不會去反擊指責別人的批評，因為我是局長，所以任何決定我都要負起全責；成功、是全局同仁共同的光榮；失敗，則是我的判斷失準，這才是我們心目中一位領導人應該有的樣子，不是嗎？

再者，如果我去謾罵監督我的議員、如果我去責怪民眾不參加我們所辦活動，怪市民不團結當然很簡單，但是我知道民主社會並不允許這種事情發生，而任命我的市長大概也會非常困擾，怪東怪西只會顯得我是個不適任的媽寶。所以，如果連我曾擔任過地方政府的主管都知道不應該指責反對的聲音是不團結的話，身為我國最高權力的元首的您，又怎麼會如此無知呢？

您在多明尼加及布吉納法索兩國斷交後聲明通篇未提中華民國，並且偷渡台灣中國一邊一國的用詞，總統聲明當然是高度精密政治算計的產物，您已經在計畫逐步推動台獨的路線，換句話說就是要消滅賦予您權力正當性的中華民國，這何嘗不才是真正的分化在台灣的每一位人民呢？

更甚者，近兩天還有綠營民代、親綠學者開始附和抹黑在野黨是中共同路人等等言詞。而如果您認為批鬥在野黨就能夠轉移焦點、如果您認為模糊用字就能夠偷渡禍心，那麼大可省省。因為我拿的是中華民國身分證，頂著是中華民國國旗，出國用的是中華民國護照，就連五月剛繳完的稅都是繳給中華民國政府，如果要否定中華民國存在，那首當其衝而失去權力的將會是您，因為現在到2020年的所有一切是給中華民國總統所擁有，不是您幻想中的台灣國國王或皇后。

最後，請蔡英文總統及所屬執政的民進黨永遠記得，「人民是政府的頭家」，在民主法治社會中，每個人都能擁有主張，即便您不一定認同我的言論，但我仍堅信我的國家會保障我說話的自由，您是每個公民票選出來的領袖，但絕對不是在野黨要阿諛奉承的對象，團結中華民國，為過去的錯誤道歉，並且修正缺失，告訴國人接下來您要怎麼做，這才是您的責任！

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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