造型系學生空想創作　二手衣展現空靈時尚

吳鳳科技大學美容美髮造型設計系舉辦106學年度專題製作動態展演發表會，參加展演學生以「空」做為發想，從主題、服飾製作、配飾設計、彩妝等，由無到有具體實現創作的整體造型走秀，全由學生親手包辦，共呈現「春夏秋冬」、「星。象」、「星。幻」、「魅」、「嫵媚」、「幻想」、「藝樣」和「七宗罪」等八項主題。

環保也能很時尚。吳鳳科技大學美容美髮造型設計系學生以「空」為發想，將二手衣布料結合回收紙類等素材，創作環保時尚兼具的服裝，且在28日舉辦的學年發表會中展演，驚豔全場。

其中，葉鎧瑜老師指導「春夏秋冬」，秉持環保理念，用不同顏色呈現四季，加上回收的紙類，採揉摺方式製作衣服，頭飾則以各個季節象徵的花卉和顏色呈現，畫上季節顏色的妝容完成專題創作。該組組長陳盈璇說明，當初的創作想法圍繞著環保議題，希望能選用身邊沒用的或不要的物品作為素材，以少量的花費做出精緻的作品，至於服裝造型製作也是選用自己、朋友不要的衣服或沒用到的二手衣布料。

「星。象」、「星。幻」則是由老師卓聖水統一指導，創作學生尚佩瑩表示，每個星座都有專屬的色彩、性格及特色，嘗試以舊思維與創新點子結合，各自表達創作者對星座的自我性格。而學生蔡玫玟介紹，十二個星座以同樣花樣、不同色彩的棘綉布料做連結，並點綴金銀裝飾，增加亮度與迷幻。例如牡羊、獅子、水瓶、雙魚常以童話的幻想為主軸；雙子則採洋服與漢服表現出雙子的貴氣和懷舊；天蠍以黑暗的世紀將哥特風為設計靈感來詮釋天蠍心中的黑暗及神秘面。

李珮緹老師指導「幻想」，則是結合目前最流行的3D列印筆技巧，比起其他素材較具多樣化塑型功能，在面具上做出造型，塑造出自己想要的形狀，再組裝起來讓頭飾更有亮點。

活動負責人兼藝術總監沈士展老師說，這次的展演發表會主題為「空」，是由全員同學共同研究討論出來，創作想法聚焦在「空靈的想像」，天馬行空的超脫感受，結合多媒體動畫，呈現抽象舞台設計的美感，跳脫傳統框架，展現現代感的時尚展演。

吳鳳科技大學副校長盧維新指出，該造型系培育學生具有國際專業的美容和美髮專業技術、時尚流行的整體造型設計及美容美髮業管理與經營能力的人才，今年是第五屆專題製作展演，此次將展場選至學校旭光中心大舞台擴大舉辦，透過老師細心指導及學生具有特色的成果發表，分享給校內外人士共同觀賞，學習能力與實作都得到讚賞。