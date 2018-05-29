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敦南誠品2020租約到期熄燈　哀愁寄人籬下的還有…

記者許家禎／台北報導2018/05/29 18:09
▲敦南誠品將於2020年租約到期後熄燈。（圖／翻攝自誠品官網）
▲敦南誠品將於2020年租約到期後熄燈。（圖／翻攝自誠品官網）

誠品股東會今（29）日召開，董事長吳旻潔表示，誠品第一家店敦南誠品確定會在2020年年中租約到期後熄燈，雖不捨想讓該店持續，但也說若真的熄燈，24小時的經營模式仍會持續。其實，「寄人籬下」租約到期而熄燈的不只敦南誠品，還有六福皇宮、金石堂城中店與之前的新光三越南西二館，只是背後原因各有不同。

早在2016年2月初，就傳出國泰集團有意將占地約1400坪，位於敦南圓環的金融大樓重新規畫經營五星級飯店，敦南誠品可能熄燈。由於敦南誠品自1989年設立，是誠品的第一家書店，且為24小時營業，頗具特色，因此消息傳出後一度引發大眾熱議。

當時誠品指出，一切按照租約，照常營運。實際上是，敦南誠品的租約到2020年到期，短期內確實並不會關門。但今日誠品股東會上，董事長吳旻潔表示，敦南誠品2020年租約到期，雖希望敦南誠品能持續，但坦言未來若熄燈，24小時的經營方式也一定還在，只是要選在哪間店還在評估中。

其實，因為租約到期而熄燈的不只敦南誠品，今（2018）年4月10日六福旅遊集團執行長莊豐如宣布，旗下台北威斯汀六福皇宮因出租方國泰人壽另有計畫而不再續租，六福皇宮將於今年12月31日熄燈。其實，六福皇宮營運不錯，在同業中名列前茅，但成長速度追不上連年調漲的租金，因而陷入長期虧損，最後決定熄燈。

此外，位於台北市重慶南路的金石堂城中店，在今年4月底於臉書公告，因為租約到期，房東不再續租，即將於6月底熄燈。還有之前在中山商圈的新光三越南西二館，據傳因與房東在都更權力分配談不攏，因而決定不再續約，後續將由誠品接手，預計今年第3季季末開幕。

關鍵字敦南誠品誠品租約到期寄人籬下熄燈結束營業
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