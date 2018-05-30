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智慧機器人結合區塊鏈　加密技術護使用者隱私

記者易皓瑜／台北報導2018/05/30 19:31
▲智慧居家機器人 Robelf ，可應用於兒童教育、智慧保全、長期照護以及商用銷售服務等場景。（圖／麗暘科技提供）
▲智慧居家機器人 Robelf ，可應用於兒童教育、智慧保全、長期照護以及商用銷售服務等場景。（圖／麗暘科技提供）

市面上居家機器人琳瑯滿目，近期在美國募資平台 INDIEGOGO 上出現一款外型可愛的居家機器人「 Robelf 機器人」，出於台灣創業家之手，結合了人工智慧與深度學習技術，一上線即獲得 24 小時內募得百萬台幣的紀錄。 

這款標榜「 Your Moving Monitor Guardian 」的 AI 機器人，由台灣新創團隊麗暘科技打造，整合終端通訊與系統串接，並全面運用大數據、 AI 學習等雲端機制，推出後在國際舞台上搶盡鋒頭，獲得 2018 CES Innovation Awards 殊榮，並預計於今( 2018 )年 6 月量產上市。 

 Robelf 號稱為「人」服務的智慧機器人，其特有的客製化行為，能應用於兒童教育、智慧保全、長期照護以及商用銷售服務等場景。同時 Robelf 可進行深度學習，能夠記錄下使用者喜好，並利用人臉辨識記住不同主人的需求。此外，其獨有的「離線 AI 智慧」，凡是任何與使用者相關的個人敏感性資訊， Robelf 機器人僅會予以記錄，不會上傳至雲端系統，因此減少了個資外洩的風險，未來更計畫引入區塊鏈技術，將這些資料加密儲存於機器人中。  

麗暘科技表示，機器人與雲端網絡之間，未來將形成一個以「人」為本的服務平台，透過無線通訊連結雲端平台，建構起全方位的物聯網絡。此外，麗暘科技看好 AI 智慧機器人的市場應用，攜手台灣系統整合商以及液晶顯示代工廠共同組成產業生態鏈，目標在今年於兩岸市場銷售 6000 至 7000 台機器人，全力投入智慧機器人市場。 

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