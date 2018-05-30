智慧機器人結合區塊鏈　加密技術護使用者隱私

市面上居家機器人琳瑯滿目，近期在美國募資平台 INDIEGOGO 上出現一款外型可愛的居家機器人「 Robelf 機器人」，出於台灣創業家之手，結合了人工智慧與深度學習技術，一上線即獲得 24 小時內募得百萬台幣的紀錄。

這款標榜「 Your Moving Monitor Guardian 」的 AI 機器人，由台灣新創團隊麗暘科技打造，整合終端通訊與系統串接，並全面運用大數據、 AI 學習等雲端機制，推出後在國際舞台上搶盡鋒頭，獲得 2018 CES Innovation Awards 殊榮，並預計於今( 2018 )年 6 月量產上市。