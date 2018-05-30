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中央社

全球華人漫畫大賽 選拔未來之星

中央社2018/05/30 21:03
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃瑞弘、韋可琦台北30日電）網路時代新型態的閱讀讓「條漫」成為另一種表現手法，第一屆全球華人漫畫大賽提供素人舞台，希望選出未來之星，讓原創漫畫故事發光發熱。

由藝文星桂冠主辦、台北市漫畫從業人員職業工會執行的「2018年第一屆全球華人漫畫大賽」，徵件起跑記者會今天在國立台灣博物館南門園區小白宮舉辦。

這次比賽創作類型為「條漫」，「條漫」是因應數位內容與手機載具上發展出的一種形式，閱讀時只要向下捲動，就可以讀完當期內容。

以「皮皮」和「烏龍院」成名的漫畫家敖幼祥擔任評審團主席。他表示，「條漫」順應現代手機閱讀習性而發展，但對創作者來說，條漫和頁漫都沒有差別，最重要的還是作者的表演慾望和說故事能力；「故事要說得夠好比較重要，畫得漂亮只是條件之一，不代表一定會成功。」

台北市漫畫從業人員職業工會理事長賴有賢從小學三年級開始畫圖，25歲成為職業漫畫家，代表作為「真命天子」和「小和尚」。

賴有賢認為，網路發達對新人來說算是好事，以前需要參加漫畫比賽才能出書曝光，現在能直接在網路面對粉絲，吸引關注。

但他也認為，要有更好的故事才能提高讀者的黏著度和忠誠度，讓讀者期待作品，否則也容易很快跳去別的地方。

「藝文星桂冠 2018年第一屆全球華人漫畫大賽」徵件時間自5月30日至10月30日為止，比賽創作類型為「條漫」，分為學生組與社會組，總獎金為新台幣100萬元，各組前三名附有連載合約。（編輯：黃瑞弘）1070530

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