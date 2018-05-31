名家論壇》林美慧／實驗教育之我見

根據媒體報導，2014年底「實驗教育三法」通過，至今年3月為止，全台共有177所送審通過的實驗學校。這意味著現在的家長對教育握有更多的選項，孩子接受教育的道路也更多元。然而，對家長來說，「選擇」就是一個重大的課題，家長至少要思考四個問題：

伴隨著AI人工智慧與機器人技術的成熟，世界正在興起一波波改變的風潮。未來的社會只有兩種人，一種是能駕馭科技的人才，一種是可能被AI所取代的人力。家長必須看清這樣的趨勢，更新自己的教養思維，培養孩子創造未來的能力。問題是，所謂創造未來的能力，往往不是傳統學校教育就能完全的。事實上，絕大部分的學校還在用過去的方式教現在的孩子面對未來。

一、為什麼要離開原本就讀的學校？

「在學校發生問題」和「適應困難」是不一樣的層面，請家長先釐清問題的成因，並思考這個問題是否靠轉學到實驗學校就能解決？尤其如果是孩子社交技巧或情緒的問題，只要在團體就無法避免與人相處，而在家自學固然可以減緩人際衝突和挑戰，但是孩子也失去了磨練和成長的機會。

二、為什麼要選擇實驗學校？

家長選擇實驗學校的理由，絕大部分是對傳統教育制度不滿，希望提供孩子一個優質的環境，讓他能樂於學習；有些家長甚至在一開始就選擇了另類教育。然而，實驗學校是否有那麼符合期待？學區裡的學校真的不值得嘗試？

最重要的是，家長不能以「口碑」和「風潮」做為選擇的依據，失去了個別化的考量。

三、家庭狀況是否能配合？

實驗學校雖然已大幅增加，但是它依然極有可能是離家較遠，甚至位於外縣市；某些實驗學校也可能在學制和放假時間不同。事實上，實驗教育在還沒有改變孩子之前，已經先影響了整個家庭的生活節奏。所以在選擇之前，必須先確認父母雙方是否有相同的教育理念？參與實驗教育的主角——孩子本身的意願如何？其他家人如祖父母是否贊同並提供協助？家庭系統的完善支持，才能充分發揮實驗教育的價值。

四、是否適合自己的孩子？

這個問題當然是最大的核心。實驗教育不是所有教育問題的萬靈丹，每一種教育理論都有它的特色和限制，家長必須多花時間自己去了解學校的辦學理念。家長和孩子也必須認清實驗學校也是學校，學生還是要遵守一定的規則，接受學習成果的評量。相較於一般學校，如果實驗學校的作業和考試較少，家長是否能接受孩子有較多的時間可以自主運用？是否能引導並鼓勵孩子發展多元的興趣、培養寬廣的視野？

選擇的前提是要先了解自己的孩子。每個孩子都具備天生氣質，加上後天的教養和環境，導致有的孩子內向、害羞；有的則好動、大方；有的善於自律，能做好時間管理；有的感性隨興，樂於自由發揮。家長可以從學校專業人員獲取相關諮詢，審慎評估孩子的氣質和性向是否適合。

就讀實驗學校當然也存在一定的問題，尤其是「銜接」，包括和社會的銜接，還有再回到一般學校體制的適應問題。放眼未來人才的需求，我們可以發現「合作」、「溝通」、「整合」是必備的能力。也就是說，無論孩子是否接受實驗教育，家長都應該特別注意培養他的社會適應力和人際技巧，如此，相信對孩子來說，當他跨出實驗學校校門，不會是從天堂落入凡間的差距感，而是能帶著美好的學習經驗，做為他迎接下一波挑戰的動力。

●作者：林美慧／兩岸幼兒及親子教育專家、暐曜教育科技有限公司董事長

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