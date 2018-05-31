客人訂餐被掛斷評兩星　火鍋店暴氣回嗆「電話就是爛」

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文詢問「認真發問我算是奧客嗎？」她表示，自己因為想節省時間，打電話到某知名火鍋店訂餐要外帶，結果點餐時卻被對方掛電話，於是她在火鍋店粉專給了 2 顆星負評「因為希望節省時間，在 8 點打過去想預定 4 個，說晚點過去拿，被店員掛電話，覺得服務態度不怎麼樣。吃過 CP 值的確尚可，但如果態度只有這樣就算了。」

服務業難為，但還是要秉持著客人至上的原則。日前一名女網友打電話到南港某火鍋店訂 ４ 份餐要外帶，但話還沒講完就被掛斷，再打一次店家僅回覆「 4 個不做」就再次掛斷。女網友事後在該火鍋店的臉書粉專留下 2 星評價，豈料火鍋店小編竟暴氣回嗆：「我們的電話就是爛，會斷線，就是不想換！」

怎料粉專小編竟不甘示弱回：「感謝您的批評，請問您在哪裡可看到電話預約？」「我等您的回覆喔！」原 PO 回應：「沒有看到可以喔，但我去電時說：我要外帶，先跟你點等一下過去拿，他問我要什麼，我念完一個就被掛電話了。」接著小編又不客氣的回嗆：「為什麼不打回來？我現在告訴您，我們的電話就是爛，會斷線，就是不想換！不是您打來我們就非為您服務，如果您不來拿算誰的，算我們倒霉？因為您一通電話，就必須有一位同仁放下手邊工作為您服務，現場等候的都比較次級，您比較高貴？」

小編的服務態度讓原 PO 非常傻眼，並將截圖轉 PO 到爆廢公社，網友看後都紛紛留言：「認真覺得老闆態度爛到極致，你 EQ 很高」、「真唱秋（意即囂張）的店，一點服務業精神都沒有，就不相信到店用餐會愉快」、「這店家是吃了幾噸炸藥」、「這個態度⋯傻眼極了」、「這回覆的要嘛是老闆姨媽來不然就是員工挖洞給老闆跳」