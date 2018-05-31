AV女優吉澤明步不想引退　中文喊話：活到老幹到老

日本AV女優吉澤明步今（31）日率領橘瑪麗、海空花和星川凜々花等AV女優，出席由集團首推出虛擬貨幣上線活動，可讓粉絲體驗成人線上、線下服務。而她今年適逢出道15周年，曾說過「只要有粉絲在，就會繼續做下去」的話，現場摞起中文：「活到老，幹到老。」喊話絕不引退。
前AV女優蒼井空本月23日曬出與吉澤明步、Mihiro、希崎潔西卡、西野翔、希志愛野、香澄果穗、麻美由真等人的合照，開心慶祝她新婚生活，吉澤明步今表示，看到好友過得幸福，非常羨慕對方，期待自己緣分到來的那天，並說擇偶第一條件，就是「體力要好」，長相其次；而問起吉澤明步，在拍成人影片時，沒有遇過心動對象嗎？她表示：「因為拍得當下必需要很喜歡對方，才能拍出好作品，所以每天都是心動狀態。」
▲吉澤明步出席活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
今年剛好是吉澤明步出道15周年，她台上表示，聽到三上悠亞組團在韓國出道，自己也有想成為女子偶像的夢，近日有在做發聲練習，透露日後會發行專輯，但這「轉型」並不代表要引退AV屆，因為自己曾說過「只要有粉絲在，就會繼續做下去」，所以沒有引退的念頭，記者就現場教她中文，吉澤明步也現學現賣，說出：「活到老，幹到老。」
吉澤明步聽到「另一半床上功夫若表現不佳，她會怎麼鼓勵對方？」提問時，也表示，床上「性」福不需要達到100分，畢竟是屬於兩人的空間，享受當下氣氛比較重要。
▲吉澤明步出席活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲橘瑪麗（左起）海空花、星川凜々花。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）