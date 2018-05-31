AV女優吉澤明步不想引退　中文喊話：活到老幹到老

日本AV女優吉澤明步今（31）日率領橘瑪麗、海空花和星川凜々花等AV女優，出席由集團首推出虛擬貨幣上線活動，可讓粉絲體驗成人線上、線下服務。而她今年適逢出道15周年，曾說過「只要有粉絲在，就會繼續做下去」的話，現場摞起中文：「活到老，幹到老。」喊話絕不引退。

前AV女優蒼井空本月23日曬出與吉澤明步、Mihiro、希崎潔西卡、西野翔、希志愛野、香澄果穗、麻美由真等人的合照，開心慶祝她新婚生活，吉澤明步今表示，看到好友過得幸福，非常羨慕對方，期待自己緣分到來的那天，並說擇偶第一條件，就是「體力要好」，長相其次；而問起吉澤明步，在拍成人影片時，沒有遇過心動對象嗎？她表示：「因為拍得當下必需要很喜歡對方，才能拍出好作品，所以每天都是心動狀態。」