H奶橘瑪麗驚收粉絲GG照　海空花拍A片被迫「一字馬」

日本AV女優吉澤明步、橘瑪麗、海空花和星川凜々花等人今（31）日出席活動，聊到伴遊經驗，橘瑪麗非常期待跟台粉約會，坦言雖然會擔心遇到瘋狂粉絲，但目前沒見過誇張的越矩行為，更透露曾收過「生殖器官」照片，處理方式就是「無視它」。
橘瑪麗身材豐滿，有著傲人的H奶，在台灣相當受歡迎，今出席活動時，更誠意十足獻唱劉若英的〈後來〉登場，表示該曲因女團Kiroro翻唱過，透過她們知道該作品，也非常喜歡。她受訪時表示，得知在台受歡迎後相當震驚，雖然沒有被搭訕，但仍期待與大家約會看電影、泡溫泉。橘瑪麗還提到，曾收過粉絲的生殖器官照，問起怎麼處理？她表示不會給予對方任何回應。
▲海空花（左起）橘瑪麗、星川凜々花出席活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
另一位AV女優海空花出場先表演技能「一字馬」，讓現場攝影大哥快門按不停，她就透露，三歲時就開始練體操，所以身體非常柔軟，「昨天拍成人動作片時，也有被要求擺出這姿勢」。她隨後也分享困擾的深刻回憶，透露與粉絲肢體接觸拍照時，曾碰到對方力道太大的情況，坦言有嚇到，所以日後都會保持距離。
▲海空花（右）秀一字馬。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲星川凜々花。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）