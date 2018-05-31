H奶橘瑪麗驚收粉絲GG照　海空花拍A片被迫「一字馬」

日本AV女優吉澤明步、橘瑪麗、海空花和星川凜々花等人今（31）日出席活動，聊到伴遊經驗，橘瑪麗非常期待跟台粉約會，坦言雖然會擔心遇到瘋狂粉絲，但目前沒見過誇張的越矩行為，更透露曾收過「生殖器官」照片，處理方式就是「無視它」。

橘瑪麗身材豐滿，有著傲人的H奶，在台灣相當受歡迎，今出席活動時，更誠意十足獻唱劉若英的〈後來〉登場，表示該曲因女團Kiroro翻唱過，透過她們知道該作品，也非常喜歡。她受訪時表示，得知在台受歡迎後相當震驚，雖然沒有被搭訕，但仍期待與大家約會看電影、泡溫泉。橘瑪麗還提到，曾收過粉絲的生殖器官照，問起怎麼處理？她表示不會給予對方任何回應。