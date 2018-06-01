汽、機車檢舉違規改裝　排行榜出爐

蛤～臨檢通知單？！我被檢舉了嗎？新車買來就這樣沒改裝呀？一定要回監理站驗車嗎？車主莫慌、莫急、莫害怕，豐原監理站報您知！

豐原監理站指出，當監理機關接獲檢舉案件經查屬實，即依據道路交通安全規則第45條第3項規定寄發臨檢通知單；民眾收到通知單可先查看被檢舉項目為何，待整修完畢後，備妥通知單載明之相關證件至就近監理所(站)辦理臨時檢驗(此項臨時檢驗不開放代檢廠檢驗)。

為維護交通安全及提供車主自我檢視，豐原監理站特別彙整檢舉違規改裝前三名如下：一、後方反光片改裝燈光。二、加裝或改裝其他燈光，如加裝LED燈條、菊花燈及燈色不符等。三、加裝反光號牌邊框。機車部分：加裝或改裝其他燈光，如加裝煞車閃爍器、LED燈條及燈色不符等；無排氣管防燙裝置、擋泥板及後視鏡；號牌不易辨識，如翹牌、掉漆等。