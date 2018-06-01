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即時跑馬燈汽、機車檢舉違規改裝　排行榜出爐人妻放送下體1分鐘　快遞全看光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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汽、機車檢舉違規改裝　排行榜出爐

記者黃玿琮／台中報導2018/06/02 05:00
▲汽車遭檢舉違規改裝，最多的是後方反光片改裝燈光。（圖／豐原監理站提供2018.6.1）
▲汽車遭檢舉違規改裝，最多的是後方反光片改裝燈光。（圖／豐原監理站提供2018.6.1）

蛤～臨檢通知單？！我被檢舉了嗎？新車買來就這樣沒改裝呀？一定要回監理站驗車嗎？車主莫慌、莫急、莫害怕，豐原監理站報您知！

豐原監理站指出，當監理機關接獲檢舉案件經查屬實，即依據道路交通安全規則第45條第3項規定寄發臨檢通知單；民眾收到通知單可先查看被檢舉項目為何，待整修完畢後，備妥通知單載明之相關證件至就近監理所(站)辦理臨時檢驗(此項臨時檢驗不開放代檢廠檢驗)。

為維護交通安全及提供車主自我檢視，豐原監理站特別彙整檢舉違規改裝前三名如下：一、後方反光片改裝燈光。二、加裝或改裝其他燈光，如加裝LED燈條、菊花燈及燈色不符等。三、加裝反光號牌邊框。機車部分：加裝或改裝其他燈光，如加裝煞車閃爍器、LED燈條及燈色不符等；無排氣管防燙裝置、擋泥板及後視鏡；號牌不易辨識，如翹牌、掉漆等。

▲機車無排氣管防燙裝置、擋泥板及後視鏡，均被檢舉違規改裝。（圖／豐原監理站提供2018.6.1）

豐原監理站代理站長曾進忠呼籲，車輛屬高度國際化產品，為利用路人立即辨識車輛燈光，對於燈具數量、安裝位置及照射角度等均有相關規範。任意改裝燈光，對其他駕駛人恐造成視覺影響，而導致事故發生；錯誤的改裝，也相對影響車輛電系安全，如造成火燒車意外更是得不償失。提醒氣、機車駕駛人，保護自己也守護他人，共同維護交通安全。

關鍵字豐原監理站違規改裝臨檢通知單
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