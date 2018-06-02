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政治

名家論壇》洪孟楷／一子錯、全台輸的年金改革

文／洪孟楷2018/06/02 09:18
▲圖為立法院審查年金改革法案時，藍綠衝突場面。（圖／NOWnews資料照）
▲圖為立法院審查年金改革法案時，藍綠衝突場面。（圖／NOWnews資料照）

距離年金改革新制即將上路僅一個月時間，各地政府陸續配合辦理相關說明會，近來更看見退休公教人員協會辦理自救會，吸引上千名退休公務員參加，透過新聞畫面呈現，當中有不少辛勤一生的公教人員直言，擔心7月1日退休金減少，會影響生活。尤其近年來物價上漲、通貨膨脹，原本已經克勤克儉的退休金再被刪減，心中的鬱卒指數，恐怕非當事人能夠想像。

筆者本身或家中並無任何親屬擔任公教職人員退休，是以狹義來說年金改革對我一點都沒有影響，然而在過去一年多因為擔任政黨發言人關係，在各大政論節目中也著實討論不少；透過研究及數據分析，可以大膽預測，年改新制上路，可能造成的後續效應，才正要發生。

首先，任何社會政策的主體都是以「人」為出發點，無論是照顧人、幫助人、救護人，社會政策都需要讓人的生活更好；而年金改革最原始出發點則在於永續經營。所以如果一個好的年金制度能夠讓人的生活變好、但無法永續經營，這是白搭，反之亦然；而造成年金保險需要改革的根本問題並非任何主觀因素造成，說得直接，現在年改最大問題仍在於現代人壽命延長、造成領取退休金年限增加超過以往計算。

可是，發生這樣情況的並非軍公教退休年金的獨有，真正造成政府整體最大赤字，應當是勞保年金。所以當蔡英文政府強推年金改革時，就有人提醒務必不能泛政治化操作，尤其是如果年改並未動到勞保這塊的話，那麼再怎麼口說公平正義，都仍難逃拿特定族群開刀的疑慮。

公教人員年金改革幅度雖大，但因為只占總人口的5%，而反觀對於年金制度中隱形財務缺口最大的勞保仍未討論，放眼未來要如期如時改革仍有很大不確定性，這也是檢視政府到底有心做全套、還是作假搞半套的最好指標。

再者，民進黨政府推行年金改革以來，仍然沒有為過去刻意汙名化領取年金軍公教人員說一句道歉，這也是現在衝突持續昇高的主因。甚至改革抗議過程中有帶頭者辭世的不幸憾事發生，種種鐵證只顯示了政府沒能持續有效溝通。

筆者每每在政論節目討論時總會遇到不理性綠營人士反駁，「有呀！政府開了多少場溝通。」甚至還會反過來指責抗議者破壞現場秩序。其實，執政者真的需要多點同理心。這種缺乏換位思考的言論，說穿了因為被改的人不是你！如果政府溝通只是走過場的形式主義，那麼多開一百場當然也無用；而如果要求被改革者公聽會上不能吵鬧、只能被政府摸頭，豈不是倒退到威權專政？不就更是愧對民主進步的招牌？

另一方面，違反法律不溯及既往原則也是年金改革無法令人信服的主因之一。要改，為何不能有落日條款？為何不能從此時此刻開始改？當然這可能引發搶退風潮、或是會讓新進軍公教待遇更加限縮。所以最好的化解方法，仍然是回歸到純粹科學的計算。不帶情緒的用數字告訴所有被改革者及民眾，現在何時會歸零？這樣不改走下去何時破產？而改變到此後是最不得不的改革。

可惜未看見這些科學證據，或有提出卻也無法實質討論；國會殿堂上只看見一位位張牙舞爪的綠委們嗆聲多砍、又大罵貪婪，一生辛勞的軍公教人員，命都可以為國犧牲了，還要在老年時被冠上貪婪之名？綠委們得了便宜還賣乖，在軍公教傷口上大灑鹽巴，很過癮嗎？

最後，任何一個制度，都不能跨越時空來看待問題。用現在的思維看過去的制度，當然難以想像。就像現代人也難想像不過才半個世紀前，黑人是不能與白人同坐巴士、同進大樓、甚至是共用同個廁所，而如今誰還敢存有任何差別歧視性的思維呢？

如果走到今日，客觀環境使然讓年金不得不改，身為擁有絕對權力的政府，難道不能更有胸襟的面對被改革者的無奈及無助？還是七月一定趕著鴨子上架，甚至連軍人年改也一同上路，只因地方首長及緊接的總統大選都會到來，如果連年金改革也要如此政治算計，這個一子錯、造成全台皆輸的年金改革，紛擾只怕還會持續、沒有停止。

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇年金改革落日條款物價上漲通貨膨脹
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