台中史上首次龍舟競賽　 熱鬧登場

台中首次舉辦水上龍舟錦標賽，選在台中花博三大展區之一的葫蘆墩園區軟埤仔溪進行，分為「龍舟競速」及「龍舟拔河」兩類賽事。在競賽展開前，市府舉行龍舟點睛儀式，林佳龍到場為龍舟點睛開光，同時，親自擔任龍舟鼓手，帶領選手啟航，祈求比賽一切順利，盼選手創下佳績。

台中市政府所主辦龍舟錦標賽今(2)明兩日在花博豐原園區軟埤仔溪盛大舉行，超過百隊選手共襄盛舉。市長林佳龍今早親自為大小龍舟點睛開光，也向每位選手加油打氣，期待軟埤仔溪結合花博開幕，打造鑽石級的水與綠公園。

林佳龍表示，台中首次舉辦龍舟賽特別選在花博軟埤仔溪進行，經過水利局整治後，水質相當清澈乾淨， 因應花博也在溪邊種植多棵喬木，讓原本800棵喬木提升到900棵；此外也種植23萬株花卉，打造成鑽石級的水與綠公園。

他提到，今年市府舉辦花博，將不是「放煙火式」曇花一現的活動，而是要為當地留下建設。軟埤仔溪除了作為龍舟競賽用外，未來也將成為輕艇國手訓練基地，以及消防選手水域安全訓練場地，配合今年花博盛大開幕，將成為豐原水岸花都新亮點。



▲台中花博葫蘆墩園區軟埤仔溪進行龍舟競速（圖／市政府提供 , 2018.6.2)

運動局指出，台中花博豐原葫蘆墩園區內的軟埤仔溪，為花博三大園區中唯一有河川流經的展區，軟埤仔溪水域打造面積約1公頃的景觀湖，湖寬20至36公尺、長300多公尺，水深可達3公尺，除了作為此次龍舟競賽之用，未來也將作為台中輕艇選手的練習基地；此外，景觀湖也可當作滯洪池，發揮蓄洪調節功能，達到防汛效益。

此外，今日農業局輔導豐原區農會在葫蘆墩公園花博展區廣場舉辦「107年豐原區農會食農教育暨廚神體驗活動」，小朋友變身為小小廚神，體驗親子共廚，並舉辦包粽接力競賽活動，林佳龍也到場共襄盛舉，親自下廚包粽，與大家同樂。

運動局表示，在龍舟水域活動期間，開車民眾可於賽會地點北方100公尺處停車場預定地停車，共有250輛小客車停車格，另豐原大道八段兩旁均有免費路邊停車格；另為促進行人安全，民眾統一由豐原大道八段兩處出入口進出，車輛一律禁止進入。

除了今日的龍舟競速、龍舟點睛活動，明(3)日有龍舟拔河、水域救援體驗；4日則有獨木舟體驗、輕艇水球；5日則有獨木舟體驗、輕艇競速等活動。其中，獨木舟體驗提供民眾免費享受水域活動，活動前30分鐘開始領取號碼牌，體驗時間約為30分鐘歡迎，民眾踴躍參加。