張忠謀退休／台積電領先優勢撼動？　經長沈榮津並不擔心

張忠謀對於台積電的重要性不可言喻，不過，他將在6月5日股東會上正式揮別舞台，向他畢生的心血告別，他退休後不擔任董事、不擔任顧問、也不擔任榮譽董事長，張忠謀的完全「裸退」雖說精神令人感佩，但也不免令人擔憂沒有了張忠謀台積電該如何走。

一手打造台積電的張忠謀，幾乎等於台積電代名詞，他將在6月5日股東會後正式退休，面對半導體產業的瞬息萬變，沒有了張忠謀台積電該如何走，一直是外界關注的焦點。經濟部長沈榮津接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，台積電具備優質的企業文化，龐大的產能與生產彈性的特色，可降低生產成本，再加上積極投資新興市場，相信台積電在短期內還是可維持領先優勢。

張忠謀花費30年心血，將台積電造就成如今市值突破2000億美元大關的企業，目前全球市占率達56%，龍頭寶座難以撼動，也造就張忠謀「半導體教父」的稱號。雖然他在退休前搞定接班人、客戶與股東疑慮，也大致底定未來5年發展藍圖，但面對半導體產業快速變化，外界不免擔憂台積電未來。

沈榮津指出，他並不擔心張忠謀退休後的台積電。他提到，台積電具有領先的7奈米技術，並朝著5奈米、3奈米努力，也已經有設廠量產的計畫，且台積電擁有龐大產能、生產彈性的特色，不同的製成技術可因應不同客戶的需求，大量經驗可降低生產成本。



▲經濟部長沈榮津接受《NOWnews今日新聞》專訪談張忠謀退休。（圖／記者林調遜攝 ）

此外，他也提到，台積電積極投資新興市場，過去半導體市場在美國，但未來會在中國大陸，台積電選擇用獨資方式到中國大陸去設廠，一方面是保護技術及智慧財產權，另一方面也希望就近服務中國大陸IC設計的客戶。

「最重要的是，台積電具備優質的企業文化，鼓勵創新、鼓勵自我學習、善待員工（薪資好、工作就有挑戰性），才能維持公司的競爭力。」沈榮津表示，基於這些原因，台積電在短期內還是可以維持全球半導體產業的領先優勢。

經濟部工業局局長呂正華也說：「基本上，每一個領導者都有自己領導特質，目前張忠謀董事長請魏哲家、劉德音擔任總經理暨共同執行長，這樣的布局接班有很好的進展，對於未來經營策略的掌握也很好。」所以從工業局的角度來看，應該是不用擔心，台積電還是可以維持優勢。