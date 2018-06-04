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萬安41號演習　新竹縣防空避難收容災民皆順暢

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/04 18:24
▲萬安41號全民防空演習，無論是防空避難或是收容災民演練，新竹縣皆圓滿順暢完成。（圖／新竹縣警察局提供 , 2018.06.04）
▲萬安41號全民防空演習，無論是防空避難或是收容災民演練，新竹縣皆圓滿順暢完成。（圖／新竹縣警察局提供 , 2018.06.04）

北部地區今(4)日下午實施「萬安41號」軍民聯合防空演練，新竹縣統裁官、縣長邱鏡淳視察演練全程，同時慰勉工作人員的辛勞，演練期間實施人車管制，於演習警報發放後，配合憲兵、警察、民防、義警人員交通管制與避難疏散措施，演習期間秩序良好，過程圓滿順利。


▲萬安41號全民防空演習，平日車水馬龍的新竹縣竹北市，也配合人車淨空。（圖／新竹縣警察局提供 , 2018.06.04）

竹北市人口較密集的地區，平日車水馬龍，在下午的全民防空演練期間，由於民眾配合，萬人空巷的街道、車站內外以及市區街道迅速全面淨空；邱鏡淳強調演習演習最主要的目的是居安思危，演練萬一碰到敵軍來襲或恐怖攻擊時，如何保障民眾的安全，降低生命財產的損失。

演練比照正式作戰，從一開始的簡報到發布警報後，市公所的災民收容演練、家樂福的防空避難演練及各主要道路的交通管制，做得非常到位，操演都非常具體與順暢，看得出從計畫準備到各單位的宣導、民眾的配合都做得非常好、無懈可擊。


▲無論是防空避難或是收容災民演練，新竹縣萬安演習圓滿順暢完成。（圖／新竹縣警察局提供 , 2018.06.04）

邱鏡淳感謝相關單位投入大量人力進行救災演練以及人員疏散、交通管制等，也感謝民眾及店家的配合；尤其人民能有富裕安居樂業的生活，仰賴軍人付出的貢獻及平常的準備，也對軍人和警察同仁們，在治安與國防的付出，表示崇高的敬意。「寧可千日不用，不可一日不備」是演習的主要原則，不管是防情傳遞、交通管制及疏散避難作為，都要環環相扣、井然有序，平時的防範與不斷的演練，是在災難發生時減少生命與財產損失的最佳良策。

關鍵字萬安演習收容災民防空避難邱鏡淳
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