傳承中華傳統文化　芬園鄉社口社區粽藝馨傳慶端午活動

彰化縣芬園鄉社口社區發展協會4日在好漢廟前廣場辦理「綜藝馨傳慶端午」活動，彰化縣長魏明谷應邀與會，芬園社口社區發展協會理事長莊佳聰等人出席，與社區居民一同提前慶端午。

魏明谷表示，芬園社口社區舉辦端午包粽活動，在地居民與學生非常踴躍參與，讓長輩發揮民俗手藝，提前感受佳節氣氛，這些愛心粽，除了有栗子、蛋黃與豬肉等食材外，最特別的是把愛心包在粽子裏，藉由熱鬧精彩的活動內容，鼓勵親子參加，以寓教於樂的方式，傳承中華傳統文化。



▲芬園鄉社口社區發展協會舉辦端午包粽活動，社區民眾與學生非常踴躍參與，讓長輩發揮民俗手藝，提前感受佳節氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

魏明谷說，九九重陽禮金65歲以上長者發放從2千元提高至3千元，而且活得越久、領越多，且縣府每年都編列2億經費用於老人裝置假牙；另外縣府運用學校種電的回饋金以及風力發電的稅金來推動綠能午餐，讓學生可以吃免費的營養午餐，縣府團隊積極建構彰化人幸福生活環境，也請縣民繼續支持縣政推動。



▲芬園鄉社口社區發展協會舉辦端午包粽活動，社區民眾與學生非常踴躍參與，讓長輩發揮民俗手藝，提前感受佳節氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

芬園鄉社口社區屬於都會型社區，理事長莊佳聰長期以來對於社區工作推展不遺餘力，並與李總幹事積極推動各項靜、動態活動，社區有成立長壽俱樂部、關懷志工隊、體適能隊、歌唱班、環保志工隊、木箱鼓隊等，社區居民都踴躍參與，使得整個社區非常熱鬧。目前也利用長壽俱樂部的場地作為社區關懷據點，每周一中午辦理供餐，有50位社區長輩在據點用餐。