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男客控洗頭水柱太強提告　美髮師傻眼：又不是消防水柱

生活中心／綜合報導2018/06/06 21:38
▲美髮師按照一般程序為客人洗頭，隔天客人竟指控因洗頭水柱太強導致暈眩，讓他相當無奈。（示意圖／pixabay）
▲美髮師按照一般程序為客人洗頭，隔天客人竟指控因洗頭水柱太強導致暈眩，讓他相當無奈。（示意圖／pixabay）

美髮師幫客人洗頭髮竟挨告傷害？高雄一名美髮師日前為一名中年男子洗頭、剪髮，事後男子竟帶著警察到店裡，指控因洗髮時的水柱太強導致他暈眩，更為此提出傷害告訴，讓美髮師相當無奈。

「今天是長那麼大以來第一次以被告身分去警察局做筆錄，被控傷害...」該名美髮師在臉書「爆廢公社」 po 文表示，日前幫一名身高約 190 公分的男客人洗頭加剪髮，過程全都按照一般程序，客人只在第二次起泡沖水前要求他把水開小一點，自己也照做，之後剪髮、結帳、送客都沒任何異狀，對方還給了他 5 元小費。

不過隔日早上，這名男子竟帶著兩名員警到店裡，指控洗頭時的水柱太強，害他暈眩，讓美髮師當場傻眼「我又不是用消防水柱幫你洗頭！」但男子提出傷害告訴，美髮師只好到派出所做筆錄。

美髮師透露，做筆錄時聽見警察間的對話提到「他上次不是吿一個剪髮的，這次換吿洗髮的喔？」同事得知此事後，也發現該名男子在過年時就曾來店裡消費，還投訴消基會，指控店裡過年期間剪髮漲價沒有事先告知，但大門上明明就貼著公告，當時店長為了息事寧人，直接退 100 元給他，「他拿走 100 的時候還笑開懷走出門」。

警方最後告知美髮師，因男子只有口頭敘述，沒有證據，案子可能送到檢察官那裡就直接簽結了，連庭都不用開，但無故挨告仍讓美髮師無奈又不甘，詢問網友「我可以對他反告誣告，各位覺得我要算了還是反告呢？」

男子誇張的行徑讓網友們為美髮師感到不平，紛紛留言表示「根本浪費社會資源，想白洗白剪的而已」、「他是不是覺得服務業很好欺負，想撈一筆」、「可以在門口張貼公告，謝絕他上門消費嗎？」也有網友指出「誣告罪不會成立，誣告要成立必須整個事件都捏造，可是他真的有讓你洗過頭，看來對方很懂誣告罪這法條」。

關鍵字洗頭美髮師消防水柱暈眩奧客誣告
台菜無法聞名國際？網友曝ＯＯ打臉

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